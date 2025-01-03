Tuyển Trình dược viên Công Ty TNHH Dược Phẩm Gigamed làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Gigamed
- Cần Thơ: Cần Thơ, Vietnam
Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương Thỏa thuận
- Phụ trách cả 2 kênh OTC & ETC
- Lập kế hoạch viếng thăm, chăm sóc và xử lí các vấn đề phát sinh cho khách hàng phụ trách.
- Tư vấn, giới thiệu sản phẩm của công ty đến khách hàng.
- Ghi nhận các đánh giá, nhận xét và góp ý của khách hàng và báo cáo về công ty.
- Hỗ trợ bộ phận marketing tiến hành các hoạt động quảng bá thương hiệu, chương trình khuyến mãi, ưu đãi đến khách hàng tại điểm bán.
- Lập các báo cáo sales hàng tháng và chịu trách nhiệm trên doanh số bán hàng của địa bàn được giao.
- Tham gia các chương trình đào tạo chuyên môn của công ty.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm 1 – 3 năm ở cả 2 kênh OTC & ETC.
- Khả năng thuyết trình và giao tiếp tốt
- Sử dụng thành thạo phần mềm tin học văn phòng
Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Gigamed Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Gigamed
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI