Tuyển Trình dược viên Công Ty TNHH Dược Phẩm Gigamed làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

- Phụ trách cả 2 kênh OTC & ETC

- Lập kế hoạch viếng thăm, chăm sóc và xử lí các vấn đề phát sinh cho khách hàng phụ trách.

- Tư vấn, giới thiệu sản phẩm của công ty đến khách hàng.

- Ghi nhận các đánh giá, nhận xét và góp ý của khách hàng và báo cáo về công ty.

- Hỗ trợ bộ phận marketing tiến hành các hoạt động quảng bá thương hiệu, chương trình khuyến mãi, ưu đãi đến khách hàng tại điểm bán.

- Lập các báo cáo sales hàng tháng và chịu trách nhiệm trên doanh số bán hàng của địa bàn được giao.

- Tham gia các chương trình đào tạo chuyên môn của công ty.