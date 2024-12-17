Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH đầu tư và phát triển Bigsealand làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: D2 - 38 Khu đấu giá C14 Phúc Đồng, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Theo dõi, hỗ trợ xây dựng và thường xuyên đôn thúc nhắc nhở Chuyên viên Tư vấn thực hiện đúng với kế hoạch, chiến lược đã được phê duyệt.

- Tổng hợp và xử lý những phản hồi của Tư vấn viên kinh doanh để báo cáo TP.

- Quản lý chương trình, lộ trình, tài liệu đào tạo nhân viên mới.

- Tổng hợp các đề xuất của TNBH để hoàn thành target đề ra.

- Triển khai các dự án, kế hoạch công việc khác của Phòng.

- Hỗ trợ TP, là cầu nối giữa Phòng với các BP khác.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có trí nhớ tốt

Tại Công ty TNHH đầu tư và phát triển Bigsealand Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Lương cứng 9 triệu + thường hoa hồng

- Khi đã trở thành nhân viên chính thức đều được hưởng chính sách phúc lợi hấp dẫn từ công ty:

- Xét tăng lương 6 tháng 1 lần

- Tặng qùa sinh nhât, lễ tết, cưới hỏi, ốm đau, sinh con.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH đầu tư và phát triển Bigsealand

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin