Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH NOROO-NANPAO PAINTS & COATINGS (VIỆT NAM). làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: KCN Nhơn Trạch 2 , thị trấn Hiêp Phước, Nhơn Trạch

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Tìm kiếm, phát triển khách hàng tiềm năng có nhu cầu sử dụng bột sơn tĩnh điện & các loại sơn khác .......

Quản lý, thu hồi công nợ của khách hàng.

Phối hợp xử lý công việc cùng các phòng ban khác.

Báo cáo, làm theo chỉ thị từ cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu: Nam

Phỏng vấn đậu, đi làm ngay.

Ưu tiên có kinh nghiệm sales

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.

Trung thực, thật thà, tự tin, có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi.

Biết tiếng trung Hoặc tiếng Anh là điểm cộng.

Tại CÔNG TY TNHH NOROO-NANPAO PAINTS & COATINGS (VIỆT NAM). Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lượng cạnh tranh tương xứng với năng lực, hiệu quả công việc;

Thưởng KPI ; Thưởng tháng lương thứ 13- 1⁄2 tháng 14

Làm việc từ thứ 2 đến thứ 7, nghỉ chủ nhật hàng tuần.

Được tham gia BHXH và các chế độ theo đúng Luật lao động.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, dễ dàng thăng tiến lên các cấp quản lý.

Tham gia du lịch nghỉ mát, Team Building hàng năm....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NOROO-NANPAO PAINTS & COATINGS (VIỆT NAM).

