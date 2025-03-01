Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC KIẾN GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC KIẾN GROUP
- Hà Nội: 7M
- 12M (trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn) Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung năng động có tầm nhìn; Được hưởng chế độ đào tạo nâng cao nghiệp vụ và có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp; Xét tăng lương một lần/năm phù hợp với sự nỗ lực, đóng góp cho sự phát triển công ty; Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN và hưởng các chế độ nghỉ phép, nghỉ các ngày Lễ tết theo quy định của nhà nước và thưởng tháng lương thứ 13; Du lịch thường niên, hoạt động thể dục thể thao hàng , Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
Quản lý fanpage, trang web của công ty: lên nội dung, đăng bài viết, đăng sản phẩm của công ty, trả lời tin nhắn, tư vấn khách hàng, ...
Phối hợp với đội ngũ Marketing để lấy Data khách hàng.
Theo dõi và tổng hợp thông tin khách hàng.
Thực hiện các công việc được cấp trên giao.
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên: ứng viên có kiến thức về nội thất, có khả năng quản lý fanpage.
Tốt nghiệp Học viện báo chí tuyên truyền là điểm cộng
Có kỹ năng tư vấn khách hàng, nhanh nhẹn
Có thể đi làm luôn.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC KIẾN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 7 - 12 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC KIẾN GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI