Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC KIẾN GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 7M - 12M (trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn) Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung năng động có tầm nhìn; Được hưởng chế độ đào tạo nâng cao nghiệp vụ và có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp; Xét tăng lương một lần/năm phù hợp với sự nỗ lực, đóng góp cho sự phát triển công ty; Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN và hưởng các chế độ nghỉ phép, nghỉ các ngày Lễ tết theo quy định của nhà nước và thưởng tháng lương thứ 13; Du lịch thường niên, hoạt động thể dục thể thao hàng , Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Quản lý fanpage, trang web của công ty: lên nội dung, đăng bài viết, đăng sản phẩm của công ty, trả lời tin nhắn, tư vấn khách hàng, ...

Phối hợp với đội ngũ Marketing để lấy Data khách hàng.

Theo dõi và tổng hợp thông tin khách hàng.

Thực hiện các công việc được cấp trên giao.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ: 20-30 tuổi.

Ưu tiên: ứng viên có kiến thức về nội thất, có khả năng quản lý fanpage.

Tốt nghiệp Học viện báo chí tuyên truyền là điểm cộng

Có kỹ năng tư vấn khách hàng, nhanh nhẹn

Có thể đi làm luôn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC KIẾN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 - 18 triệu VND

Lương cứng: 7 - 12 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC KIẾN GROUP

