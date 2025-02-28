Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TOPMAX VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 3 - 35 Vạn Phúc, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

A. Hỗ trợ công tác điều hành

• Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, công tác cho Chủ tịch HĐQT.

• Chuẩn bị tài liệu, báo cáo, hồ sơ phục vụ các cuộc họp, làm việc của Chủ tịch.

• Ghi chép, tổng hợp nội dung cuộc họp và theo dõi triển khai các chỉ đạo của Chủ tịch.

• Hỗ trợ kiểm tra, rà soát văn bản, hợp đồng trước khi trình Chủ tịch phê duyệt.

• Theo dõi, nhắc nhở các bộ phận thực hiện đúng tiến độ công việc theo chỉ đạo.

B. Quản lý thông tin & báo cáo

• Tiếp nhận, xử lý và truyền đạt thông tin giữa Chủ tịch và các phòng ban trong công ty.

• Soạn thảo các văn bản, công văn, bài phát biểu, thư từ theo yêu cầu của Chủ tịch.

C. Hỗ trợ chiến lược & đối ngoại

• Tham gia các cuộc họp với đối tác, khách hàng cùng Chủ tịch khi cần.

• Thay mặt Chủ tịch làm việc với các bên liên quan khi được ủy quyền.

D. Các công việc khác • Hỗ trợ Chủ tịch trong các công việc cá nhân nếu được yêu cầu.

• Quản lý tài liệu, hồ sơ quan trọng của HĐQT.

• Đảm bảo tính bảo mật trong việc xử lý thông tin nội bộ.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Luật, Ngoại thương…

• Kinh nghiệm từ 2-5 năm ở vị trí trợ lý lãnh đạo hoặc công việc liên quan.

• Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, xử lý công việc linh hoạt.

• Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý thời gian tốt.

• Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

• Tiếng Anh giao tiếp

• Trung thực, cẩn trọng, chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TOPMAX VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Địa điểm: 33-35 Vạc Phúc, Ba Đình, Hà Nội

Lương: 15-18 triệu + phụ cấp

Thời gian làm việc: 8h00 - 17h00 (nghỉ trưa 1 tiếng)

Lịch nghỉ: Nghỉ 2 thứ Bảy/tháng và Chủ Nhật

Đầy đủ chế độ thưởng lễ tết, BHXH theo quy định

Công ty Cổ phần Đồ uống Mới là đơn vị phân phối các sản phẩm rượu và nước khoáng hàng đầu tại Việt Nam. Với hệ thống đối tác rộng khắp, chúng tôi cam kết mang đến những sản phẩm chất lượng cao, phục vụ nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TOPMAX VIỆT NAM

