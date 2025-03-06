Tuyển Trợ lý Công Ty TNHH My Bánh Mì làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 57 Nguyễn Du, Bến Nghé, Quận 1, HCM, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

•Giám sát các hoạt động chung trong nhà hàng.

•Phân tích và lập kế hoạch bán hàng.

•Báo cáo cuối ca, tuần, tháng theo quy định.

•Đưa ra các đề xuất phát triển kinh doanh.

•Sắp xếp công việc và hướng dẫn nhân viên mới.

•Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng và trình độ:

•Khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh: Mức độ trung bình.

•Sẵn sàng làm việc theo giờ linh hoạt.

•Thái độ làm việc tích cực, nhanh nhẹn và cẩn thận.

Văn bằng ưu tiên:

•Kỹ năng tổ chức.

•Kỹ năng giải quyết vấn đề.

•Chú ý rõ ràng đến từng chi tiết.

Tại Công Ty TNHH My Bánh Mì Thì Được Hưởng Những Gì

•Tiền tip & phí dịch vụ.

•Tuân thủ đầy đủ luật lao động Việt Nam (nghỉ 13 ngày, đóng bảo hiểm xã hội,...).

•Máy tính xách tay.

•Du lịch.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH My Bánh Mì

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin