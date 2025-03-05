Tuyển Trợ lý Công ty TNHH MTV Alifaco làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 35 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

● Theo dõi, giám sát hoạt động của bộ phận sale, chăm sóc khách hàng.

● Đánh giá tình hình hoạt động của nhân sự thông qua báo cáo kết quả công việc.

● Xử lý các vấn đề phát sinh liên quan.

● Hỗ trợ tuyển dụng, đào tạo nhân sự mới

● Thực hiện các công việc khác khi được phân công.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Làm việc full-time tại văn phòng

● Nhanh nhẹn, nhiệt tình, chịu khó học hỏi và có trách nhiệm với công việc.

● Tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên.

● Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề hiêu quả, dứt điểm

● Làm việc có trách nhiệm, tận tâm với công việc.

● Biết tiếng Thái hoặc tiếng Lào (ưu tiên những bạn tốt tiếng Thái/Lào hoặc từng sống bên Thái Lan/Lào và làm việc với người Thái Lan/Lào)

Tại Công ty TNHH MTV Alifaco Thì Được Hưởng Những Gì

● Thu nhập: Lương cứng + thưởng + hoa hồng. Thu nhập trung bình: 20.000.000 - 30.000.000 ● Được đào tạo để nâng cao năng lực và nghiệp vụ.

● Được tiếp cận với sản phẩm, học hỏi kiến thức về kinh doanh.

● Thưởng lễ, Tết, du lịch hàng năm… và các phúc lợi theo quy định của Công ty.

● Môi trường công ty than thiện, cởi mở, trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Alifaco

