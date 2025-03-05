Tuyển Trợ lý Công ty TNHH MTV Alifaco làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Tuyển Trợ lý Công ty TNHH MTV Alifaco làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Công ty TNHH MTV Alifaco
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
Công ty TNHH MTV Alifaco

Trợ lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại Công ty TNHH MTV Alifaco

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 35 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

● Theo dõi, giám sát hoạt động của bộ phận sale, chăm sóc khách hàng.
● Đánh giá tình hình hoạt động của nhân sự thông qua báo cáo kết quả công việc.
● Xử lý các vấn đề phát sinh liên quan.
● Hỗ trợ tuyển dụng, đào tạo nhân sự mới
● Thực hiện các công việc khác khi được phân công.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Làm việc full-time tại văn phòng
● Nhanh nhẹn, nhiệt tình, chịu khó học hỏi và có trách nhiệm với công việc.
● Tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên.
● Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề hiêu quả, dứt điểm
● Làm việc có trách nhiệm, tận tâm với công việc.
● Biết tiếng Thái hoặc tiếng Lào (ưu tiên những bạn tốt tiếng Thái/Lào hoặc từng sống bên Thái Lan/Lào và làm việc với người Thái Lan/Lào)

Tại Công ty TNHH MTV Alifaco Thì Được Hưởng Những Gì

● Thu nhập: Lương cứng + thưởng + hoa hồng. Thu nhập trung bình: 20.000.000 - 30.000.000 ● Được đào tạo để nâng cao năng lực và nghiệp vụ.
● Được tiếp cận với sản phẩm, học hỏi kiến thức về kinh doanh.
● Thưởng lễ, Tết, du lịch hàng năm… và các phúc lợi theo quy định của Công ty.
● Môi trường công ty than thiện, cởi mở, trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Alifaco

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH MTV Alifaco

Công ty TNHH MTV Alifaco

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Tháp AB Imperia Garden, 203 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

