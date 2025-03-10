Tuyển Trợ lý Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đường 23 Khu đô thị thành phố Giao Lưu, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Hỗ trợ Tổng Giám Đốc

Quản lý thời gian: Tối ưu lịch trình làm việc của TGĐ bằng công cụ Lark Calendar, đảm bảo sắp xếp khoa học, chính xác và kịp thời.

Đối nội - Đối ngoại: Đại diện TGĐ làm việc với đối tác, khách hàng, các phòng ban. Truyền đạt chỉ thị nhanh chóng và phản hồi đầy đủ thông tin để TGĐ đưa ra quyết định.

Quản lý thông tin và tài liệu: Tất cả thông tin và tài liệu được tổ chức, lưu trữ khoa học và an toàn trên hệ thống Lark và Google Drive.

Xây dựng và tối ưu quy trình: Phân tích, đúc kết và tài liệu hóa quy trình chuẩn từ các công việc thực hiện, đảm bảo hiệu quả và dễ áp dụng.

Xây dựng mẫu báo cáo: Tổng hợp, phân tích dữ liệu và thiết kế mẫu báo cáo đảm bảo trình bày thông tin chính xác, minh bạch để hỗ trợ việc ra quyết định hiệu quả.

Hỗ trợ quản lý nhãn hàng

Quản lý phát triển sản phẩm:

Bám sát tiến độ NCTT và phát triển, kiểm thử sản phẩm.

Làm việc với bộ phận pháp lý, đăng ký các giấy tờ cần thiết.

Đảm bảo thực hiện đầy đủ công việc và chỉ đạo TGĐ.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm & Chuyên môn:

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing, Truyền thông hoặc Quản lý dự án Marketing.

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm

Marketing, Truyền thông hoặc Quản lý dự án Marketing

Có nền tảng tốt về Brand Marketing, Performance Marketing, Digital Ads & Data Analysis.

Brand Marketing, Performance Marketing, Digital Ads & Data Analysis

Thành thạo các công cụ Google Analytics, Meta Ads Manager, Excel, PowerPoint.

Google Analytics, Meta Ads Manager, Excel, PowerPoint

Đã từng làm việc trong lĩnh vực mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thương mại điện tử là lợi thế lớn.

mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thương mại điện tử

Kinh nghiệm làm Marketing Assistant, Project Manager hoặc Marketing Analyst là một điểm cộng.

Marketing Assistant, Project Manager hoặc Marketing Analyst

Tư duy & Kỹ năng:

Tư duy chiến lược & khả năng phân tích dữ liệu marketing mạnh mẽ.

Kỹ năng lập kế hoạch, điều phối & quản lý công việc theo tiến độ.

Kỹ năng viết báo cáo, trình bày & làm slide chuyên nghiệp.

viết báo cáo, trình bày & làm slide chuyên nghiệp

Kỹ năng giao tiếp tốt, có thể làm việc với nhiều bên liên quan từ nội bộ đến đối tác.

Linh hoạt, nhanh nhạy, có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao.

Ưu tiên:

Ứng viên có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt để làm việc với đối tác nước ngoài. ( không có tiếng anh sẽ phụ trách đầu mối trong nước)

có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt

Đã từng hỗ trợ cấp lãnh đạo hoặc điều phối dự án marketing lớn.

hỗ trợ cấp lãnh đạo hoặc điều phối dự án marketing lớn

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thoả thuận theo năng lực & kinh nghiệm.

Thưởng KPIs theo hiệu suất & kết quả dự án.

Làm việc trực tiếp với Tổng Giám đốc & Ban Lãnh đạo – Cơ hội học hỏi & phát triển nhanh.

Được đào tạo chuyên sâu về chiến lược Marketing & Business Leadership.

Cơ hội mở rộng mối quan hệ, làm việc với các đối tác lớn, KOLs, Agency hàng đầu.

Chế độ phúc lợi đầy đủ (BHXH, team-building, du lịch, hỗ trợ ăn trưa...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin