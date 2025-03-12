Tuyển Trợ lý Công ty TNHH Ferroli Asean làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Sắp xếp cuộc họp, gặp gỡ với đối tác, khách hàng,....

- Tiếp nhận kiểm tra, kiểm soát hồ sơ tài liệu từ các bên, nội bộ hoặc đối tác có liên quan và trình TGĐ phê duyệt. Tổng hợp thông tin, yêu cầu, kiến nghị gửi tới TGĐ từ các phòng ban.

- Truyền đạt thông tin tới các phòng/ban, đối tác.

- Hỗ trợ tổng hợp báo cáo, phân tích và đánh giá kết quả hoạt động chung của các bộ phận.

- Đọc các tài liệu Tiếng Anh, tóm tắt báo cáo theo yêu cầu của Giám Đốc.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám Đốc.