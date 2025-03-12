Tuyển Trợ lý Công ty TNHH Ferroli Asean làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Ferroli Asean
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Công ty TNHH Ferroli Asean

Trợ lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại Công ty TNHH Ferroli Asean

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: TT04

- 17 HD Mon, ngõ 2 Hàm Nghi, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Thỏa thuận

- Sắp xếp cuộc họp, gặp gỡ với đối tác, khách hàng,....
- Tiếp nhận kiểm tra, kiểm soát hồ sơ tài liệu từ các bên, nội bộ hoặc đối tác có liên quan và trình TGĐ phê duyệt. Tổng hợp thông tin, yêu cầu, kiến nghị gửi tới TGĐ từ các phòng ban.
- Truyền đạt thông tin tới các phòng/ban, đối tác.
- Hỗ trợ tổng hợp báo cáo, phân tích và đánh giá kết quả hoạt động chung của các bộ phận.
- Đọc các tài liệu Tiếng Anh, tóm tắt báo cáo theo yêu cầu của Giám Đốc.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám Đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học các ngành kinh doanh, tài chính, kế toán, marketing…
- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tuyển dụng
- Tư duy logic, khả năng xây dựng kế hoạch tốt
- Cẩn thận, khả năng giao tiếp tốt.
- Thành thạo Tiếng Anh

Tại Công ty TNHH Ferroli Asean Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Ferroli Asean

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Ferroli Asean

Công ty TNHH Ferroli Asean

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô CN7, KCN Thạch Thất - Quốc Oai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

