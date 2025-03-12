Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE

Trợ lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3, Toà nhà Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Thực hiện các thủ tục chứng từ liên quan đến hợp đồng dịch vụ, biên bản nghiệm thu ngân sách và các tài liệu hợp pháp khác.
Theo dõi và quản lý các hợp đồng đã ký kết, đảm bảo các điều khoản được thực hiện đúng hạn.
Hợp tác chặt chẽ với phòng kế toán để theo dõi, đối soát các khoản thanh toán và công nợ với khách hàng.
Quản lý và theo dõi quá trình thu hồi công nợ, đảm bảo các khoản nợ được thanh toán đúng hạn.
Giải ngân ngân sách marketing theo quy trình, đảm bảo các khoản chi tiêu được thực hiện đúng kế hoạch và yêu cầu.
Cập nhật và duy trì hồ sơ chứng từ một cách chính xác, đầy đủ và bảo mật.
Hỗ trợ quản lý theo dõi đánh giá hiệu quả, hiệu suất của team Account.
Quản lý và cập nhật thông tin trên CRM

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có trách nhiệm cao trong công việc, trung thực, cẩn thận và chi tiết.
Kỹ năng sử dụng Office thành thạo (Excel, Word, PowerPoint).
Khả năng làm việc nhóm, phối hợp hiệu quả với các bộ phận liên quan như kế toán và bộ phận kinh doanh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ, chuyên nghiệp, thân thiện, năng động.
Cơ hội phát triển nghề nghiệp trở thành Account, BD, Quản lý.
Các phúc lợi đầy đủ theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: VP Hà Nội: 17T5 Hoàng Đạo Thúy, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

