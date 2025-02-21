Tuyển Trợ lý Tập đoàn ROX (ROX Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại Tập đoàn ROX (ROX Group)
- Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Thỏa thuận
Mô tả công việc
1. Hỗ trợ phát triển dự án:
• Thực hiện nghiên cứu, thu thập thông tin và phân tích thị trường năng lượng tại các quốc gia mục tiêu.
• Chuẩn bị báo cáo, tài liệu và hồ sơ liên quan đến dự án.
• Phối hợp với các phòng ban và đối tác để triển khai dự án.
2. Quản lý tài liệu:
• Xây dựng và theo dõi các kế hoạch làm việc, ngân sách và tiến độ dự án.
• Lưu trữ và quản lý tài liệu kỹ thuật, hợp đồng và các giấy tờ pháp lý liên quan.
3. Giao tiếp và phối hợp:
• Làm việc trực tiếp với đối tác, nhà thầu và các bên liên quan tại nước ngoài.
• Phiên dịch và hỗ trợ ngôn ngữ trong các cuộc họp và văn bản (Anh/ Nga/ Trung).
4. Hỗ trợ vận hành:
• Giám sát các hoạt động tại hiện trường khi cần thiết.
• Đảm bảo dự án tuân thủ đúng quy định và tiêu chuẩn kỹ thuật.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Tập đoàn ROX (ROX Group) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn ROX (ROX Group)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
