Tuyển Trợ lý Tập đoàn ROX (ROX Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mô tả công việc

1. Hỗ trợ phát triển dự án:

• Thực hiện nghiên cứu, thu thập thông tin và phân tích thị trường năng lượng tại các quốc gia mục tiêu.

• Chuẩn bị báo cáo, tài liệu và hồ sơ liên quan đến dự án.

• Phối hợp với các phòng ban và đối tác để triển khai dự án.

2. Quản lý tài liệu:

• Xây dựng và theo dõi các kế hoạch làm việc, ngân sách và tiến độ dự án.

• Lưu trữ và quản lý tài liệu kỹ thuật, hợp đồng và các giấy tờ pháp lý liên quan.

3. Giao tiếp và phối hợp:

• Làm việc trực tiếp với đối tác, nhà thầu và các bên liên quan tại nước ngoài.

• Phiên dịch và hỗ trợ ngôn ngữ trong các cuộc họp và văn bản (Anh/ Nga/ Trung).

4. Hỗ trợ vận hành:

• Giám sát các hoạt động tại hiện trường khi cần thiết.

• Đảm bảo dự án tuân thủ đúng quy định và tiêu chuẩn kỹ thuật.