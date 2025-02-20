Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà Hoà Bình - Số 505 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ TGĐ trong việc Thực hiện công tác giám sát/ kiểm tra tài chính/ dòng tiền

Kiểm soát vận hành chi phí

Tổng hợp các báo cáo tuần/ tháng/ quý/ năm liên qan đến công tác tài chính/ kiểm toán

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường Đại học liên quan đến công tác kế toán/ kiểm toán/ tài chính….

Biết ngoại ngữ tiếng Anh

Biết Lái xe phục vụ công việc

Có kinh nghiệm 3 năm trở lên làm vị trí trợ lý

Khu vực Hai bà trưng và lân cận

Am hiểu về vai trò trợ lý

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thoả thuận sau khi trao đổi

Thưởng lương tháng 13/14 hàng năm

Du lịch hàng năm

Tham gia đóng BHXH..

Làm việc t2-T6 và thứ 7 cách tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company

