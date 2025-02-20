Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Toà nhà Hoà Bình
- Số 505 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ TGĐ trong việc Thực hiện công tác giám sát/ kiểm tra tài chính/ dòng tiền
Kiểm soát vận hành chi phí
Tổng hợp các báo cáo tuần/ tháng/ quý/ năm liên qan đến công tác tài chính/ kiểm toán
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp các trường Đại học liên quan đến công tác kế toán/ kiểm toán/ tài chính….
Biết ngoại ngữ tiếng Anh
Biết Lái xe phục vụ công việc
Có kinh nghiệm 3 năm trở lên làm vị trí trợ lý
Khu vực Hai bà trưng và lân cận
Am hiểu về vai trò trợ lý
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thoả thuận sau khi trao đổi
Thưởng lương tháng 13/14 hàng năm
Du lịch hàng năm
Tham gia đóng BHXH..
Làm việc t2-T6 và thứ 7 cách tuần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
