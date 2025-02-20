Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company

Trợ lý

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà nhà Hoà Bình

- Số 505 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ TGĐ trong việc Thực hiện công tác giám sát/ kiểm tra tài chính/ dòng tiền
Kiểm soát vận hành chi phí
Tổng hợp các báo cáo tuần/ tháng/ quý/ năm liên qan đến công tác tài chính/ kiểm toán

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường Đại học liên quan đến công tác kế toán/ kiểm toán/ tài chính….
Biết ngoại ngữ tiếng Anh
Biết Lái xe phục vụ công việc
Có kinh nghiệm 3 năm trở lên làm vị trí trợ lý
Khu vực Hai bà trưng và lân cận
Am hiểu về vai trò trợ lý

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thoả thuận sau khi trao đổi
Thưởng lương tháng 13/14 hàng năm
Du lịch hàng năm
Tham gia đóng BHXH..
Làm việc t2-T6 và thứ 7 cách tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Tân Phú, Xã Sơn Đông, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

