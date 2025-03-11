Tuyển Trợ lý Công ty TNHH TM & DV AEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty TNHH TM & DV AEL
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Trợ lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại Công ty TNHH TM & DV AEL

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 306/1 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

-Theo sát kế hoạch & đảm bảo tiến độ kế hoạch vận tại được hoàn thành 100% trong ngày .
- Tìm kiếm và mở rộng hế thống/ năng lực nhà thầu, đánh giá năng lực
- Hỗ trợ điều độ xử lý kế hoạch xe/ nhà thầu/ khách hàng khi có phát sinh
- Báo cáo hoạt động phòng vận tải đội xe hàng tháng : sản lượng đội xe/ sản lương thuê ngoài/KPI mức độ hoàn thành công việc các vị trí trong Team
- Giám sát/ khảo sát hiện trường khi có yêu cầu công việc tử Trưởng Phòng
- Handle hàng quá khổ, hàng rời và hàng vận chuyển đường bộ/đường sắt Bắc-Trung- Nam
- Hỗ trợ tài xế và đội xe xử lý nếu có va chạm giao thông
- Theo dõi lịch sửa chữa định kỳ của đội xe, nhập và thanh toán chi phí sửa chữa hàng tháng.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chịu khó, trung thực, cầu tiến
Có trách nhiệm trong công việc
Có bằng lái xe ôt hạn B1, B2 là 1 lợi thế

Tại Công ty TNHH TM & DV AEL Thì Được Hưởng Những Gì

· Mức lương: cao, thỏa thuận theo năng lực (ưu tiên người có kinh nghiệm)
· Lương tháng 13 + thưởng doanh số, KPI + phụ cấp và các chế độ khác theo quy định.
· Du lịch nghỉ mát 1-2 lần/ 1 năm cùng công ty
. Công ty đóng BHXH, BHYT, BHSK
· Được làm việc trong môi trường ổn định, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM & DV AEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TM & DV AEL

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 306/1 Đường Trục, p13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

