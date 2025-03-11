Tuyển Trợ lý Công ty TNHH TM & DV AEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 306/1 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

-Theo sát kế hoạch & đảm bảo tiến độ kế hoạch vận tại được hoàn thành 100% trong ngày .

- Tìm kiếm và mở rộng hế thống/ năng lực nhà thầu, đánh giá năng lực

- Hỗ trợ điều độ xử lý kế hoạch xe/ nhà thầu/ khách hàng khi có phát sinh

- Báo cáo hoạt động phòng vận tải đội xe hàng tháng : sản lượng đội xe/ sản lương thuê ngoài/KPI mức độ hoàn thành công việc các vị trí trong Team

- Giám sát/ khảo sát hiện trường khi có yêu cầu công việc tử Trưởng Phòng

- Handle hàng quá khổ, hàng rời và hàng vận chuyển đường bộ/đường sắt Bắc-Trung- Nam

- Hỗ trợ tài xế và đội xe xử lý nếu có va chạm giao thông

- Theo dõi lịch sửa chữa định kỳ của đội xe, nhập và thanh toán chi phí sửa chữa hàng tháng.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chịu khó, trung thực, cầu tiến

Có trách nhiệm trong công việc

Có bằng lái xe ôt hạn B1, B2 là 1 lợi thế

Tại Công ty TNHH TM & DV AEL Thì Được Hưởng Những Gì

· Mức lương: cao, thỏa thuận theo năng lực (ưu tiên người có kinh nghiệm)

· Lương tháng 13 + thưởng doanh số, KPI + phụ cấp và các chế độ khác theo quy định.

· Du lịch nghỉ mát 1-2 lần/ 1 năm cùng công ty

. Công ty đóng BHXH, BHYT, BHSK

· Được làm việc trong môi trường ổn định, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM & DV AEL

