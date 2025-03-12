Tuyển Trợ lý IWISU CORP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trợ lý IWISU CORP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

IWISU CORP
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
IWISU CORP

Trợ lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại IWISU CORP

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 1174 Phạm Văn Đồng, Khu Phố 5, Phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Thỏa thuận

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
• Hỗ trợ Giám Đốc về công việc kinh doanh.
• Làm việc với các đối tác / khách hàng Trung Quốc và nước ngoài.
• Hỗ trợ tổng hợp báo cáo số liệu doanh thu hàng tháng.
• Tổng hợp các thông tin các khách hàng mới hàng tháng.
• Hỗ trợ báo giá cho khách hàng khi cần.
• Sắp xếp và tổ chức cuộc họp của nội bộ công ty theo yêu cầu của Giám Đốc và cuộc họp với đối tác / khách hàng.
• Đi công tác nước ngoài khi cần.
• Tiếp nhận và xử lý các giấy tờ liên quan.
• Thực hiện các công việc theo sự sắp xếp của Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Biết tiếng và giao tiếp tốt bằng tiếng Trung.
• Ưu tiên ứng viên biết thêm Tiếng Anh.
• Sử dụng tốt và thành thạo Words, Excel, Power Point.
• Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao Đẳng - Kinh nghiệm trên 2 năm.

Tại IWISU CORP Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại IWISU CORP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

IWISU CORP

IWISU CORP

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 1174 Phạm Văn Đồng, Khu Phố 5, Phường Linh Đông, Tp Thủ Đức, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

