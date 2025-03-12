Tuyển Trợ lý IWISU CORP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

• Hỗ trợ Giám Đốc về công việc kinh doanh.

• Làm việc với các đối tác / khách hàng Trung Quốc và nước ngoài.

• Hỗ trợ tổng hợp báo cáo số liệu doanh thu hàng tháng.

• Tổng hợp các thông tin các khách hàng mới hàng tháng.

• Hỗ trợ báo giá cho khách hàng khi cần.

• Sắp xếp và tổ chức cuộc họp của nội bộ công ty theo yêu cầu của Giám Đốc và cuộc họp với đối tác / khách hàng.

• Đi công tác nước ngoài khi cần.

• Tiếp nhận và xử lý các giấy tờ liên quan.

• Thực hiện các công việc theo sự sắp xếp của Ban Giám Đốc.