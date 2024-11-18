Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 201 Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

1. Báo cáo hiệu quả hoạt động hàng ngày
- Thu thập dữ liệu về hiệu suất chạy số từ các nền tảng quảng cáo (Facebook, Google, TikTok,...).
- Phân tích dữ liệu chạy số từ các team Marketing để đánh giá kết quả.
- Xác định các vấn đề phát sinh, nguyên nhân làm giảm hiệu quả, và đề xuất giải pháp cải thiện cho ban lãnh đạo.
- Theo dõi sát sao các chỉ số KPI để đảm bảo chiến dịch quảng cáo đạt mục tiêu đề ra.
2. Nghiên cứu và ứng dụng AI vào Marketing:
- Tìm hiểu và đề xuất các công nghệ AI tiên tiến có thể áp dụng trong quá trình tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo đa nền tảng.
- Tích hợp AI để tự động hóa quy trình phân tích dữ liệu, dự đoán xu hướng và tối ưu hóa chiến dịch Marketing.
- Làm việc với các phòng ban liên quan để triển khai các công cụ AI nhằm nâng cao hiệu suất và tiết kiệm nguồn lực.
3. Phối hợp với phòng AI phát triển quy trình tự động hóa
- Phối hợp với đội ngũ công nghệ để xây dựng các hệ thống tự động hóa AI phục vụ cho hoạt động Marketing của doanh nghiệp.
- Đề xuất cải tiến các quy trình hiện có, từ quy trình thu thập dữ liệu, tối ưu ngân sách đến điều chỉnh chiến dịch theo thời gian thực nhờ ứng dụng AI.
-Tham gia thử nghiệm và đánh giá các công cụ AI mới, đảm bảo tính hiệu quả trước khi áp dụng vào hệ thống chính thức.
4. Nghiên cứu và cập nhật tài liệu AI Marketing:
- Nghiên cứu và tổng hợp các xu hướng AI Marketing mới nhất từ các tài liệu trong nước và nước ngoài.
- Báo cáo cho ban lãnh đạo về tiềm năng ứng dụng của các công nghệ AI mới vào hoạt động Marketing.
- Đề xuất chiến lược dài hạn cho doanh nghiệp để ứng dụng công nghệ AI trong Marketing một cách hiệu quả và bền vững.
QUYỀN HẠN:
1. Đề xuất và tư vấn chiến lược ứng dụng AI trong công tác Marketing và các phòng ban khác
2. Chủ động xây dựng và triển khai các kế hoạch ứng dụng AI vào quy trình làm việc của công ty và đóng gói giải pháp AI.
3. Phối hợp với các phòng ban như Kỹ thuật, Marketing, Nhân sự và Kinh doanh... để phát triển và tối ưu hóa các giải pháp AI.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: từ 23 - 28 tuổi.
- Giới tính: Nữ
Yêu cầu:
- Học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Thương mại điện tử hoặc liên quan.
- Yêu cầu có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong Digital Marketing hoặc Performance Marketing..
- Thành thạo phân tích số liệu và sử dụng công cụ quảng cáo (Google Analytics, Facebook Ads Manager, Google Ads).
- Ứng viên có kinh nghiệm ứng dụng AI hoặc tự động hóa trong Marketing.
- Cẩn thận, tỉ mỉ.
- Có định hướng phát triển sâu trong lĩnh vực Marketing.
- Biết sử dụng AI hỗ trợ trong công việc (ChatGPT, Gemini,...)
Yêu cầu khác:
- Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin liên đến doanh nghiệp.
- Làm việc với tinh thần chủ động, cam kết hoàn thành nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước kết quả.
- Làm việc với đội ngũ nhằm tìm ra giải pháp tối ưu, tránh gây ra bất đồng hoặc xung đột nội bộ.
- Liên tục cập nhật và học hỏi các xu thế mới nhất trong lĩnh vực Marketing và công nghệ.
- Phong cách làm việc nhanh chóng, quyết đoán, luôn hoàn thành công việc đúng thời gian với tốc độ cao.
- Tập trung hoàn toàn vào công việc của doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao, không làm thêm công việc ngoài, đảm bảo sự nhất quán và hiệu quả trong công việc.
Thái độ, tố chất:
- Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.
- Tâm huyết, có tinh thần học hỏi và phát triển bản thân, gắn bó và yêu thích sự đổi mới sáng tạo.
- Yêu cầu khác: Có máy tính cá nhân.

Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 15.000.000vnđ - 25.000.000vnđ/tháng
Lương cứng
Phụ cấp: 42.000vnđ/ngày.
Phụ cấp:
Các chính sách:
- Thời gian làm việc: Thứ 2 - sáng thứ 7 (Từ 8h30 – 17h30, nghỉ trưa: 12h00 – 13h30).
- Thưởng vinh danh, thưởng phát sinh doanh số,...Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh chung của Công ty.
- Thưởng theo KPIs, thưởng tết và phúc lợi theo cơ chế/quy định của công ty.
- Cơ hội phát triển năng lực: Tham gia các khóa học nâng cao năng lực chuyên môn ở trong & ngoài nước
- Phát triển mối quan hệ với đối tác/học viên cấp cao là chủ doanh nghiệp tại Việt Nam
- Phụ cấp công tác.
- Đóng BHXH, BHYT.
- Du lịch, nghỉ mát, teambuilding, Year End Party...
- Nghỉ lễ theo lịch quốc gia (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, trung thu...).
- Nghỉ phép năm 12 ngày/năm.
- Ưu đãi học phí lên tới 100% các khóa học tại Tiếng anh giao tiếp Langmaster.
- Ưu đãi học phí lên tới 38% các khóa học tại IELTS LangGo.
- Ưu đãi học phí lên tới 50% các khóa học tại BingGo Leaders
- Gói chính sách đào tạo bên ngoài, miễn giảm học phí nâng cao năng lực.
- Gói đào tạo phát triển năng lực tổng trị giá lên tới 100 triệu (Khóa đào tạo nội bộ tại Trường DN HBR và các khóa chuyên sâu bên ngoài khác).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5 số 201 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

