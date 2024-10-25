Tuyển Trợ Lý Văn Phòng thu nhập 10 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Trợ Lý Văn Phòng thu nhập 10 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG

Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 906 Lạc Long Quân, Phường 8, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

1. Công tác hành chính
- Soạn thảo hoặc phối hợp các đơn vị thuê ngoài xử lý các hồ sơ, thủ tục hành chính văn phòng bao gồm: giấy phép, đăng ký thành lập công ty, xin giấy chứng nhận, chứng chỉ,...
- Làm việc, xử lý các vấn đề thủ tục hành chính với các cơ quan ban ngành có liên quan.
- Rà soát, kiểm soát hồ sơ hành chính: đúng luật, đúng hình thức
2. Xây dựng quy trình, quy định
- Quản lý, kiểm soát danh mục quy trình, quy định công ty, phân loại và sắp xếp hợp lý - khoa học.
- Hỗ trợ các phòng ban xây dựng, hoàn thiện quy trình, quy định
3. Một số công việc khác theo chỉ đạo từ Ban Lãnh đạo

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam (26-30 tuổi)
- Ngoại hình: ưa nhìn, cân đối
- Trình độ: Đại học trở lên chuyên ngành Luật, Quản trị kinh doanh
- Kinh nghiệm: Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí hành chính, trợ lý văn phòng, thư ký luật,...
- Kỹ năng: + Vi tính văn phòng, sử dụng thành thạo Word, Excel, Powerpoint. + Ngoại ngữ: không yêu cầu
- Chịu được áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG Thì Được Hưởng Những Gì

- Phát triển vị trí (theo quy chế lộ trình thăng tiến của Công ty).
- Thưởng hiệu quả kinh doanh
- Thưởng các dịp Lễ, Tết, Lương Tháng 13.
- Tham gia đầy đủ BHXH, phép năm theo quy định của Luật.
- Du lịch hàng năm tùy tùy vào tình hình hoạt động kinh doanh của Cty.
- Tham gia các buổi đào tạo nội bộ, đào tạo chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 906 Lạc Long Quân, Phường 8, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

