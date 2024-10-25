Tuyển Trợ Lý Văn Phòng thu nhập 10 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG
- Hồ Chí Minh: 906 Lạc Long Quân, Phường 8, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 14 Triệu
1. Công tác hành chính
- Soạn thảo hoặc phối hợp các đơn vị thuê ngoài xử lý các hồ sơ, thủ tục hành chính văn phòng bao gồm: giấy phép, đăng ký thành lập công ty, xin giấy chứng nhận, chứng chỉ,...
- Làm việc, xử lý các vấn đề thủ tục hành chính với các cơ quan ban ngành có liên quan.
- Rà soát, kiểm soát hồ sơ hành chính: đúng luật, đúng hình thức
2. Xây dựng quy trình, quy định
- Quản lý, kiểm soát danh mục quy trình, quy định công ty, phân loại và sắp xếp hợp lý - khoa học.
- Hỗ trợ các phòng ban xây dựng, hoàn thiện quy trình, quy định
3. Một số công việc khác theo chỉ đạo từ Ban Lãnh đạo
Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ngoại hình: ưa nhìn, cân đối
- Trình độ: Đại học trở lên chuyên ngành Luật, Quản trị kinh doanh
- Kinh nghiệm: Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí hành chính, trợ lý văn phòng, thư ký luật,...
- Kỹ năng: + Vi tính văn phòng, sử dụng thành thạo Word, Excel, Powerpoint. + Ngoại ngữ: không yêu cầu
- Chịu được áp lực công việc cao.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng hiệu quả kinh doanh
- Thưởng các dịp Lễ, Tết, Lương Tháng 13.
- Tham gia đầy đủ BHXH, phép năm theo quy định của Luật.
- Du lịch hàng năm tùy tùy vào tình hình hoạt động kinh doanh của Cty.
- Tham gia các buổi đào tạo nội bộ, đào tạo chuyên môn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI