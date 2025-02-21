Tuyển Trưởng ca Fraser Residence Hanoi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: C5 Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương Thỏa thuận

• Ca làm: 8 tiếng

• Hỗ trợ bếp và đóng góp vào thành công của nhà hàng/khu vực phục vụ tiệc theo tiêu chuẩn của khách sạn.

• Linh hoạt và phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, chú trọng đến sự hài lòng của khách và thành công chung của khách sạn.

• Tổ chức và sắp xếp vị trí làm việc hiệu quả, tăng tốc độ làm việc và tối đa hóa hiệu suất.

• Ghi nhãn thực phẩm đúng cách để duy trì tiêu chuẩn ATVSTP.

• Kiểm tra hàng nhập từ kho và đảm bảo các nguyên vật liệu đáp ứng chuẩn quy định.

• Hỗ trợ bếp phó nhà hàng tuân thủ các tiêu chuẩn của khu vực bếp chỉ định.

• Kiểm soát chất lượng thực phẩm và đảm bảo đồng nhất về chất lượng, trình bày và ATVSTP.

• Duy trì dụng cụ và trang thiết bị bếp ở tình trạng hoạt động tốt và hạn chế hỏng hóc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có chứng chỉ đào tạo nghề bếp

• Có khả năng chế biến món và am hiểu văn hóa ẩm thực vùng miền

• Có kiến thức tốt về an toàn vệ sinh thực phẩm

• Có kinh nghiệm quản lý bếp và huấn luyện đội ngũ

Tại Fraser Residence Hanoi Thì Được Hưởng Những Gì

• Thưởng service charge hằng tháng (3,5 triệu mỗi tháng)

• Lương tháng thứ 13 +

• BHXH, BHYT, BHTN

• Hỗ trợ đồng phục và bữa ăn

• Tham gia nhiều hoạt động hấp dẫn dành cho nhân viên

• Cơ hội đào tạo và phát triển nâng cao trình độ chuyên môn

• Nghỉ phép 12 ngày/năm

• Khám sức khỏe định kì hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Fraser Residence Hanoi

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin