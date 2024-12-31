Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

I. Mô Tả Công Việc

1. Giai đoạn Lập Kế Hoạch Thiết Kế:

• Lập kế hoạch thiết kế dự án dựa trên hiện trạng và nhu cầu.

• Trình kế hoạch, timeline, và dự toán chi phí thiết kế cho Ban Giám Đốc phê duyệt.

• Nắm rõ quy trình dự án đầu tư xây dựng và các giai đoạn pháp lý liên quan.

• Kiểm soát chất lượng, tiến độ, và chi phí thiết kế.

• Đánh giá và đề xuất các đơn vị tư vấn thiết kế phù hợp.

• Quản lý hợp đồng tư vấn thiết kế, nghiệm thu sản phẩm, và thanh quyết toán.

• Lưu trữ hồ sơ thiết kế và cung cấp tài liệu cho thủ tục pháp lý.

2. Giai đoạn Thi Công Dự Án:

• Giải quyết các vấn đề liên quan đến thiết kế và xử lý kỹ thuật trên công trường.

• Phối hợp với các phòng ban chuyên môn để xử lý vấn đề phát sinh.

• Đánh giá công tác hoàn thiện của nhà thầu thi công.

3. Nhiệm Vụ Khác:

• Đề xuất ý kiến và ý tưởng trong quá trình triển khai dự án.

• Phân công, giám sát, và đánh giá nhân sự phòng thiết kế.

• Tham gia xây dựng quy định, quy trình và hướng dẫn công việc liên quan đến thiết kế.