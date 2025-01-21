Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty TNHH Kỹ Thuật Mve Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Mve Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 21/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Mve Hà Nội

Trưởng nhóm kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Mve Hà Nội

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 25A, Tòa Mỹ Đình Plaza, 138 Trần Bình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Nhận thông tin gói thầu triển khai lên phương án thiết kế, báo giá or khảo sát, gặp khách hàng để lấy thông tin rồi lên phương án.
• Thiết kế các hệ thống phụ trợ các hàng máy cũ, dự án mới liên quan đến các hệ: thông gió, điều hòa không khí, hệ thống cứu hỏa, nước cấp, và các hệ chiller, khí nén, hệ thống điện vv.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học & Cao đẳng chuyên ngành nhiệt điện lạnh hoặc & cơ khí … (đã làm cơ điện)
• Không quá 35 tuổi, có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế & thi công cơ điện tại các công trình: cải tạo nhà máy cũ hoặc dự án mới xây dựng nhà xưởng. Ưu tiên các ứng viên đã làm việc trong các tổng thầu cơ điện Nhật
• Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
• Có kỹ năng sử dụng máy tính tốt như: AutoCAD, Excel & Words., Revid 3D
• Sẵn sàng làm việc ở các tỉnh khác (Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh…)
* Yêu cầu hồ sơ
- CV xin việc - Tóm tắt kinh nghiệm làm việc và trình độ.
- Bằng TN Đại học & Cao đẳng và các chứng chỉ liên quan.

Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Mve Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Mve Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Mve Hà Nội

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 16 ngách 119, ngõ 68 đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

