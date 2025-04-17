Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT HPL BÌNH XUYÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT HPL BÌNH XUYÊN
- Hà Nội: Tòa nhà Capital Tower, 109 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Tìm kiếm, duy trì, phát triển mạng lưới khách hàng dự án:
- Tiếp cận khách hàng là CĐT BDS, tổng thầu xây dựng có nhu cầu sử dụng sản phẩm của Công ty.
- Duy trì, chăm sóc đối tác thân thiết sẵn có để hỗ trợ tham gia các dự án.
- Tiếp nhận đề nghị tính giá, và tính giá hàng đặt cho khách.
- Triển khai nhận các đơn hàng, đặt hàng cấc Nhà Máy và theo dõi tiến độ trả hàng, chuyển hàng cho khách.
- Thực hiện kế hoạch doanh số do Ban Giám Đốc phê duyệt.
- Ghi nhận yêu cầu tư vấn giải pháp của khách hàng và kết hợp với cán bộ hỗ trợ kỹ thuật cùng xử lý
- Ghi nhận các thông tin phản hồi, khiếu nại của khách hàng
2. Đàm phán, ký kết, theo dõi, thực hiện hợp đồng bán hàng dự án
- Tư vấn cho khách hàng những sản phẩm phù hợp hoặc kết nối với bộ phận thiết kế của công ty để trực tiếp tư vấn cho khách hàng
- Tính toán giá bán sản phẩm và đàm phán giá với khách hàng trong giới hạn min-max đã được BGĐ phê duyệt.
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến hợp đồng mua bán theo quy định của công ty: ký nháy trên hợp đồng, trình ký, chuyển văn phòng đóng dấu hợp đồng
- Theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng dự án, ghi nhận và xử lý các thay đổi liên quan đến hợp đồng.
- Lập Yêu cầu triển khai, xác nhận kết quả triển khai
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT HPL BÌNH XUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì
