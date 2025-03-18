Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu

Mức lương Từ 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Pico Plaza, số 20 Cộng Hòa, Phường 12, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Từ 12 Triệu

Giám sát, quản lý tình hình kinh doanh của nhóm.

Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên.

Hỗ trợ nhân viên đạt chỉ tiêu kinh doanh.

Không đi thị trường.

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 1 năm với vị trí tương đương hoặc 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí Nhân viên Sales Tài chính

Có kinh nghiệm tuyển dụng là một ưu thế

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, thương lượng tốt

Có kinh nghiệm đào tạo và hỗ trợ sales mới

Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thử việc: 8 triệu + KPI (Tổng thu nhập 10 - 20 triệu/tháng)

Mức lương chính thức: 10 triệu + KPI (Tổng thu nhập 12 - 20 triệu/tháng)

Được ký hợp đồng lao động chính thức và đóng BHXH đầy đủ, BH 24h, BH thai sản

Được đào tạo nghiệp vụ tài chính, được tham gia khoá huấn luyện kỹ năng giao tiếp và tạo lập các mối quan hệ

Được tham quan nghỉ mát, du lịch teambuilding, YEP, sinh nhật

1 năm có 12 ngày phép

Được sự hỗ trợ tốt nhất từ cấp quản lý và nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin