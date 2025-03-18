Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM
Mức lương
Từ 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Pico Plaza, số 20 Cộng Hòa, Phường 12, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Từ 12 Triệu
Giám sát, quản lý tình hình kinh doanh của nhóm.
Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên.
Hỗ trợ nhân viên đạt chỉ tiêu kinh doanh.
Không đi thị trường.
Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm 1 năm với vị trí tương đương hoặc 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí Nhân viên Sales Tài chính
Có kinh nghiệm tuyển dụng là một ưu thế
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, thương lượng tốt
Có kinh nghiệm đào tạo và hỗ trợ sales mới
Có kinh nghiệm tuyển dụng là một ưu thế
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, thương lượng tốt
Có kinh nghiệm đào tạo và hỗ trợ sales mới
Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thử việc: 8 triệu + KPI (Tổng thu nhập 10 - 20 triệu/tháng)
Mức lương chính thức: 10 triệu + KPI (Tổng thu nhập 12 - 20 triệu/tháng)
Được ký hợp đồng lao động chính thức và đóng BHXH đầy đủ, BH 24h, BH thai sản
Được đào tạo nghiệp vụ tài chính, được tham gia khoá huấn luyện kỹ năng giao tiếp và tạo lập các mối quan hệ
Được tham quan nghỉ mát, du lịch teambuilding, YEP, sinh nhật
1 năm có 12 ngày phép
Được sự hỗ trợ tốt nhất từ cấp quản lý và nhiều cơ hội thăng tiến.
Mức lương chính thức: 10 triệu + KPI (Tổng thu nhập 12 - 20 triệu/tháng)
Được ký hợp đồng lao động chính thức và đóng BHXH đầy đủ, BH 24h, BH thai sản
Được đào tạo nghiệp vụ tài chính, được tham gia khoá huấn luyện kỹ năng giao tiếp và tạo lập các mối quan hệ
Được tham quan nghỉ mát, du lịch teambuilding, YEP, sinh nhật
1 năm có 12 ngày phép
Được sự hỗ trợ tốt nhất từ cấp quản lý và nhiều cơ hội thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI