Tuyển Kỹ sư cơ điện CTCP ĐẦU TƯ VIAS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 27TT7, Foresa2, KĐT Xuân Phương Tasco, Phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm

VIAS Là công ty cơ điện trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ đo kiểm an toàn điện và bảo trì, bảo dưỡng, thi công, cải tạo hệ thống điện công nghiệp, điện lạnh và cơ khí máy tại Việt Nam.

Chúng tôi cần tuyển Leader kỹ thuật cơ điện :

- Đo kiểm an toàn hệ thống điện công nghiệp

- Bảo trì, bảo dưỡng, thiết kế, lắp đặt, thi công hệ thống cơ điện, tự động hóa, lắp đặt tủ, bảng điện...

- Sửa chữa, bảo dưỡng máy sản xuất cho Khách hàng.

- Đọc hiểu bóc tách các khối lượng công việc và triển khai thi công trong các nhà máy ( biết thiết kế là 1 lợi thế).

- Khảo sát, lập báo cáo đánh giá, tư vấn phương án cải tạo cho hệ thống cơ điện cho khách hàng.

(Chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn)

- Yêu cầu chung: Nam, từ 27 tuổi trở lên, sức khoẻ tốt.

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành hệ thống điện, tự động hóa, cơ khí chế tạo máy, cơ điện ...

- Có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên trong ngành, từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Ưu tiên những người đã từng làm việc trong các nhà máy FDI của Nhật.

- Vi tính: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, phần mềm Autocad,....

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản (đọc hiểu tài liệu kỹ thuật).

- Nhanh nhẹn, thật thà, linh hoạt, cẩn thận trong công việc.

- Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và có nguyện vọng gắn bó lâu dài với công ty.

- Có bằng lái xe ô tô.

Tại CTCP ĐẦU TƯ VIAS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập trung bình từ 15 - 18 triệu ++, tùy năng lực. Có phụ cấp khi đi công tác, làm thêm giờ..

- Được thưởng năm, các dịp Lễ Tết và các chế độ phúc lợi khác hàng năm.

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN

- Được tăng lương hàng năm, lộ trình thăng tiến rõ ràng.

- Tham gia nghỉ mát hàng năm, team building,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTCP ĐẦU TƯ VIAS VIỆT NAM

