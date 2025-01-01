Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Mức lương 30 - 50 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Quận Cầu Giấy

- Đóng BHXH, BHYT theo quy định của công ty
- Thưởng theo KPIs, thưởng tết và phúc lợi theo cơ chế của công ty
- Du lịch, nghỉ mát, team building, Year End Party...
- Nghỉ lễ theo lịch quốc gia (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, trung thu...)
- Nghỉ phép năm 12 ngày/năm
- Ưu đãi học phí lên tới 100% các khóa học tại Tiếng anh giao tiếp Langmaster
- Ưu đãi học phí lên tới 38% các khóa học tại IELTS LangGo

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

Chuyên môn Kinh doanh:

- Lên kế hoạch kinh doanh, điều hành hoạt động hàng ngày của team, theo dõi, giám sát các thành viên hoàn thành KPI, đánh giá hiệu quả công việc.

- Điều phối data cho nhân sự nhằm thực hiện tư vấn và chuyển đổi thành hợp đồng khoá học.

- Giám sát, đảm bảo các chỉ số chính: tỷ lệ chuyển đổi, chỉ số tăng trưởng doanh thu theo tháng...

- Đảm bảo về tỷ lệ chuyển đổi từ nguồn khách hàng cũ tái ký & khách hàng giới thiệu

Quản lý nhân sự cấp dưới:

- Xây dựng và phát triển đội ngũ kinh doanh hoạt động có hiệu quả. Quy mô nhân sự quản lý từ 3-5 nhân sự.

- Chịu trách nhiệm tổ chức và thực hiện, huấn luyện, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên cấp dưới

- Phối hợp với các phòng ban xử lý thông tin, ý kiến góp ý, giải đáp thắc mắc của khách hàng

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: từ 27 - 37. Giới tính: Nam/Nữ.

- Có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm ở vị trí tương đương, đặc biệt mảng telesale & phát triển, đào tạo đội nhóm trong ngành Giáo dục.

- Ưu tiên ứng viên có thâm niên gắn bó với các doanh nghiệp trước đây(> 2 năm/DN)

- Quyết liệt, có tầm nhìn bao quát. Làm việc có đo lường và cải tiến không ngừng.

- Sẵn sàng xông pha, chịu thương, chịu khó, chịu khó khăn bước đầu. Chịu được áp lực, thích thử thách.

- Có khả năng điều hành, quản trị nhóm, lập kế hoạch, viết báo cáo, nắm bắt tâm lý con người. Tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 30 triệu VND - 50 triệu VND

Lương cứng: 18 - 25 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR

