Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Quận Nam Từ Liêm

Thưởng tháng lương thứ 13. Phụ cấp công tác. Đóng BHXH, BHYT theo quy định Du lịch, nghỉ mát, teambuilding, Year End Party... Nghỉ lễ theo lịch quốc gia & thưởng tiền (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, trung thu...). Nghỉ phép năm 12 ngày/năm. Giảm giá nội bộ 70% đối với các khóa học tiếng Anh tại Langmaster & miễn phí 100% đối với các khóa học tại Trường doanh nhân HBR (Gói đào tạo với tổng trị giá 100.000.000 VNĐ). Gói chính sách đào tạo bên ngoài, miễn giảm học phí nâng cao.

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Quản lý kinh doanh:

Lập kế hoạch mục tiêu doanh thu cho từng tháng, triển khai kế hoạch kinh doanh.

Ghi nhận, đánh giá thị trường, đối thủ cạnh tranh. Đề xuất các giải pháp chiến lược để đạt được các mục tiêu kinh doanh của Công ty.

Quản lý và chịu trách nhiệm trực tiếp về các hoạt động, sự phát triển hàng tháng như: chỉ tiêu/kết quả doanh số của nhóm nhân viên phụ trách và nhân viên dưới quyền.

Quản lý nhân sự cấp dưới:

Xây dựng và phát triển đội ngũ kinh doanh hoạt động có hiệu quả.

Chịu trách nhiệm tổ chức và thực hiện, huấn luyện, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên cấp dưới.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm quản lý nhóm kinh doanh.

Kinh nghiệm:

Yêu cầu:

Tư duy cầu tiến, học hỏi & đổi mới không ngừng.

Kỹ năng kinh doanh và quản lý kinh doanh.

Thái độ, tố chất:

Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.

Tâm huyết, có tinh thần học hỏi và phát triển bản thân, gắn bó và yêu thích sự đổi mới sáng tạo.

Nhanh nhẹn, chủ động.

Tích cực, kỷ luật.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 25 triệu VND - 30 triệu VND

Lương cứng: 16 - 18 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER

