Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Thú y xanh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Thú y xanh Việt Nam
- Hà Nội: Mức lương 20
- 30 triệu + Thưởng doanh số / tháng (Thu nhập lên đến 50 Tr/Tháng) Thưởng T13, T14 theo chính sách của Công ty Được hưởng các quyền lợi theo quy đình của nhà nước (BHXH, BHYT,...) BH chăm sóc sức khỏe hàng năm. Du lịch, khám sức khỏe... Quà sinh nhật, quà ngày lễ tết... Được tham gia các khóa đào tạo của Công ty Môi trường làm việc vui vẻ Cơ hội thăng tiến, học hỏi, Huyện Gia Lâm
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 20 - 50 Triệu
Quản lý và điều phối hoạt động xuất khẩu tại công ty
Nghiên cứu, thu thập thông tin thị trường, cập nhật chính sách về Xuất khẩu trong nước và nước ngoài để đưa ra những đề xuất giải pháp khi có phát sinh.
Lập và triển khai kế hoạch hoạt động xuất khẩu tại công ty
Giám sát và hướng dẫn thực hiện thủ tục xuất khẩu (lên PO, ký kết hợp đồng, đặt cọc, ...)
Kiểm soát, rà soát tiến độ thực hiện hợp đồng, giám sát các tiêu chuẩn quy định theo hợp đồng.
Hướng dẫn xử lý các phát sinh liên quan đến việc xuất khẩu hàng hoá
Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của Cấp trên
Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp tốt
Tại Công ty Cổ phần Thú y xanh Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 20 - 25 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thú y xanh Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
