Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Thú y xanh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Mức lương 20 - 30 triệu + Thưởng doanh số / tháng (Thu nhập lên đến 50 Tr/Tháng) Thưởng T13, T14 theo chính sách của Công ty Được hưởng các quyền lợi theo quy đình của nhà nước (BHXH, BHYT,...) BH chăm sóc sức khỏe hàng năm. Du lịch, khám sức khỏe... Quà sinh nhật, quà ngày lễ tết... Được tham gia các khóa đào tạo của Công ty Môi trường làm việc vui vẻ Cơ hội thăng tiến, học hỏi, Huyện Gia Lâm

Trưởng phòng kinh doanh

Quản lý và điều phối hoạt động xuất khẩu tại công ty

Nghiên cứu, thu thập thông tin thị trường, cập nhật chính sách về Xuất khẩu trong nước và nước ngoài để đưa ra những đề xuất giải pháp khi có phát sinh.

Lập và triển khai kế hoạch hoạt động xuất khẩu tại công ty

Giám sát và hướng dẫn thực hiện thủ tục xuất khẩu (lên PO, ký kết hợp đồng, đặt cọc, ...)

Kiểm soát, rà soát tiến độ thực hiện hợp đồng, giám sát các tiêu chuẩn quy định theo hợp đồng.

Hướng dẫn xử lý các phát sinh liên quan đến việc xuất khẩu hàng hoá

Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của Cấp trên

Học vấn: Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành liên quan đến nghiệp vụ xuất nhập khẩu như Logistics, Thương mại quốc tế, Ngoại thương, Quan hệ quốc tế, Tiếng Anh thương mại, v.v.

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp tốt

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 triệu VND - 50 triệu VND

Lương cứng: 20 - 25 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

