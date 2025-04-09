Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Tập đoàn Golf Order Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Tập đoàn Golf Order Việt Nam
- Hà Nội: 196 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 9 - 30 Triệu
Lập kế hoạch hoạt động hàng tuần, hàng tháng, hàng quý cho Phòng Kinh doanh nhằm đảm bảo đạt doanh số mục tiêu.
Đào tạo, quản lý và phát triển đội ngũ tư vấn viên/sales.
Phân tích hành vi khách hàng nhằm triển khai các chiến lược bán hàng phù hợp với từng nhóm khách hàng tiềm năng.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với học viên, tạo dựng cộng đồng học tập tích cực.
Theo dõi và thúc đẩy nhân viên trực thuộc phòng hoàn thành các chỉ tiêu cá nhân. Hỗ trợ nhân viên trong việc phát triển khách hàng mới và chăm sóc khách hàng cũ, khách hàng tiềm năng;
Lập báo cáo doanh số, phân tích hiệu quả các chiến dịch bán hàng, đề xuất phương án cải thiện.
Trực tiếp tư vấn hỗ trợ Học Viên tham gia các khoá đào tạo, thông qua Telesales hoặc trực tiếp tại Học Viện.
Gọi điện chăm sóc Học Viên, tương tác Học Viên mới để tạo chuyển đổi doanh số
Với Mức Lương 9 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có laptop cá nhân.
Am hiểu về lĩnh vực truyền thông quảng cáo, chuyên ngành marketing, thành thạo việc thiết lập phương án quảng cáo, chiến lược truyền thông, có năng lực khai thác và duy trì quan hệ với khách hàng …
Có kinh nghiệm ở các cấp bậc: Leader, Trưởng phòng, Manager hoặc các vị trí tương đương ít nhất 3 tháng.
Năng động, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, trung thực.
Tại Tập đoàn Golf Order Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn Golf Order Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
