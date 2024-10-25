Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ COPBEO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 50 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Toàn Quốc

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Trưởng nhóm/ trưởng phòng kinh doanh:

Xây dựng và triển khai kế hoạch nhân sự và làm việc cho team. Quản lý, đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên. Lên quy trình quản lý, đào tạo và phát triển kỹ năng nhân viên. Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình tư vấn và làm việc của nhân viên. Chịu trách nhiệm về doanh số của các thành viên trong nhóm theo tuần, tháng, quý, năm. Tiếp nhận đào tạo cho nhân viên mới. Báo cáo kết quả hoạt động của team định kỳ lên Giám Đốc.

Xây dựng và triển khai kế hoạch nhân sự và làm việc cho team.

Quản lý, đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên.

Lên quy trình quản lý, đào tạo và phát triển kỹ năng nhân viên.

Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình tư vấn và làm việc của nhân viên.

Chịu trách nhiệm về doanh số của các thành viên trong nhóm theo tuần, tháng, quý, năm.

Tiếp nhận đào tạo cho nhân viên mới.

Báo cáo kết quả hoạt động của team định kỳ lên Giám Đốc.

Giám Đốc kinh doanh:

Xây dựng, phát triển đội ngũ kinh doanh của công ty Chịu trách nhiệm chính thúc đẩy toàn bộ hoạt động kinh doanh nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu từ Ban Quản Lý, BGĐ. Quản lý điều chỉnh cải tiến chất lượng công việc, cải tiến triển khai hoạt động kinh doanh. Quản lý thúc đẩy nhân viên phát triển khả năng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tối ưu chi phí nhân sự, phát triển bền vững bộ máy kinh doanh. Thiết lập quan hệ hợp tác tốt với khách hàng, công ty cùng ngành nghề. Xây dựng các chế độ chính sách kinh doanh, áp dụng vào thực tiễn. Tái cấu trúc nhân sự làm việc hiệu quả phòng kinh doanh

Xây dựng, phát triển đội ngũ kinh doanh của công ty

Chịu trách nhiệm chính thúc đẩy toàn bộ hoạt động kinh doanh nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu từ Ban Quản Lý, BGĐ.

Quản lý điều chỉnh cải tiến chất lượng công việc, cải tiến triển khai hoạt động kinh doanh.

Quản lý thúc đẩy nhân viên phát triển khả năng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tối ưu chi phí nhân sự, phát triển bền vững bộ máy kinh doanh.

Thiết lập quan hệ hợp tác tốt với khách hàng, công ty cùng ngành nghề.

Xây dựng các chế độ chính sách kinh doanh, áp dụng vào thực tiễn.

Tái cấu trúc nhân sự làm việc hiệu quả phòng kinh doanh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sàn thương mại điện tử Ứng viên ứng tuyển quản lý đã có kinh nghiệm dẫn dắt đội, nhóm kinh doanh. Có kinh nghiệm đi thị trường, kinh doanh, tiếp thị sản phẩm Kỹ năng giao tiếp tốt, yêu thích làm việc với khách hàng Am hiểu về marketing online

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sàn thương mại điện tử

Ứng viên ứng tuyển quản lý đã có kinh nghiệm dẫn dắt đội, nhóm kinh doanh.

Có kinh nghiệm đi thị trường, kinh doanh, tiếp thị sản phẩm

Kỹ năng giao tiếp tốt, yêu thích làm việc với khách hàng

Am hiểu về marketing online

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ COPBEO Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp + KPI + hoa hồng không giới hạn thu nhập Thưởng 86,4% trên lợi nhuận thương mại đạt được. Cơ hội thăng tiến: trưởng nhóm kinh doanh, giám sát kinh doanh, trưởng phòng kinh doanh, giám đốc dự án (đánh giá theo tháng, quý, năm) Đãi ngộ cấp quản lý Thưởng lễ tết, thưởng theo thành tích nổi bật cá nhận. Không giới hạn số lượng nhà cung cấp, sản phẩm và khu vực quản lý. Chủ động trong công việc, không giới hạn thời gian và không gian làm việc

Phụ cấp + KPI + hoa hồng không giới hạn thu nhập

Thưởng 86,4% trên lợi nhuận thương mại đạt được.

Cơ hội thăng tiến: trưởng nhóm kinh doanh, giám sát kinh doanh, trưởng phòng kinh doanh, giám đốc dự án (đánh giá theo tháng, quý, năm)

Đãi ngộ cấp quản lý

Thưởng lễ tết, thưởng theo thành tích nổi bật cá nhận.

Không giới hạn số lượng nhà cung cấp, sản phẩm và khu vực quản lý.

Chủ động trong công việc, không giới hạn thời gian và không gian làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ COPBEO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin