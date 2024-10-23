Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG RITE AGENCY làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 81, Ngách 32/15, Phố An Dương, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

- Tìm kiếm, xây dựng, phát triển và mở rộng các mối quan hệ, gặp gỡ các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có tiềm năng sử dụng các dịch vụ Truyền thông, marketing, phát triển thương hiệu

- Tổ chức kênh bán hàng trực tiếp như gặp mặt tư vấn khách hàng, khảo sát khách hàng, tổ chức bán hàng tập trung.

- Tư vấn, báo giá, đàm phán, ký kết hợp đồng dịch vụ với khách hàng tiềm năng.

- Theo dõi, đôn đốc các bộ phận liên quan trong và sau quá trình triển khai hợp đồng.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có định hướng rõ ràng, biết cách tìm kiếm khách hàng, nhanh nhẹn, yêu thích kinh doanh và muốn phát triển kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp. - Khả năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt. - Ưu tiên nhân sự có kinh nghiệm sale. - Khả năng phối hợp làm việc nhóm, làm việc độc lập tốt.

- Kinh Nghiệm từ 3- 5 năm

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG RITE AGENCY Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập hấp dẫn Upto 25 triệu+++; cùng nhiều chế độ thưởng khác. - Được đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định của nhà nước (BHYT, BHXH, BHTN). - Chế độ phúc lợi theo luật lao động (nghỉ phép năm,...) - Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp. năng động và trẻ trung.

- Mức thu nhập hấp dẫn Upto 25 triệu+++; cùng nhiều chế độ thưởng khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG RITE AGENCY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin