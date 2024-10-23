Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY LOGISTICS - TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch và chiến lược kinh doanh:

Xây dựng các kế hoạch, chiến lược phục vụ mục tiêu phát triển và đạt được kết quả kinh doanh đặt ra, mở rộng kinh doanh. Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và đưa ra các chiến lược phù hợp để tăng trưởng doanh số. Xây dựng và triển khai các chương trình khuyến mãi, marketing để thu hút khách hàng. Xây dựng, tối ưu quy trình cung cấp dịch vụ, từng bước lên kế hoạch đến khi ký kết hợp đồng. Chăm sóc, xây dựng cơ chế cho khách hàng nhằm gia tăng từ nguồn khách hàng tiềm năng để duy trì doanh thu hàng tháng, hàng năm.

Quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh:

Xây dựng và quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng và mục tiêu doanh số. Chịu trách nhiệm tuyển dụng, phân bổ mục tiêu, đào tạo và theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên kinh doanh Phân công công việc, theo dõi và đánh giá hiệu quả làm việc của từng thành viên. Xây dựng động lực làm việc và tinh thần đồng đội trong nhóm.

Phát triển khách hàng:

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực vận tải nội địa. Xây dựng cơ sở dữ liệu và tổ chức quản lý thông tin khách hàng. Duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng. Tham gia thương thảo, đàm phán, ký kết hợp đồng bán hàng. Liên kết và tham gia các Hiệp hội liên quan ngành Vận tải, Logistics. Xác định các thị trường tiềm năng cùng những biến động thị trường; đồng thời luôn cập nhật các tình hình của đối thủ và các chiến lược cạnh tranh.

Giám sát hoạt động kinh doanh:

Theo dõi và kiểm soát quá trình vận chuyển hàng hóa, đảm bảo hàng hóa được giao đúng thời gian, địa điểm và chất lượng. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình kinh doanh. Tiếp nhận, phối hợp với các phòng bộ phận giải quyết, xử lý phản ánh, khiếu nại của khách hàng nhanh chóng và đạt hiệu quả nhất. Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho cấp trên.

Quản lý chi phí:

Quản lý chi phí hoạt động của phòng, đảm bảo hiệu quả sử dụng ngân sách. Tìm kiếm các giải pháp để giảm chi phí vận hành.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Đại học trở lên thuộc chuyên ngành xuất nhập khẩu, ngoại thương, hàng hải... Có 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trở lên Có kiến thức về nghiệp vụ ngoại thương, am hiểu về luật, thông tư, nghị định về hải quan là 1 ưu thế. Ngoại ngữ: Tiếng Anh khá, đọc hiểu văn bản thư tín thương mại, hiểu các thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành.

Tại CÔNG TY LOGISTICS - TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm Hỗ trợ tiền ăn trưa ngoài lương; các khoản thưởng KPI hàng tháng, thưởng theo dự án và thưởng các dịp lễ lớn (30/4, 1/5, 2/9, Tết Dương/ Âm), thưởng kinh doanh Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN và các gói bảo hiểm sức khỏe khác Hàng năm CBNV được tham gia khám sức khỏe định kỳ Hỗ trợ chi phí gửi trẻ cho lao động nữ 1.000.000đ/năm (áp dụng cho trẻ từ 4 tháng đến 6 tuổi) Được tham gia các khóa học bổ ích từ Tổng Công ty Cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp cao Tham gia chương trình teambuilding, văn hóa, du lịch nghỉ mát phong phú của Tổng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY LOGISTICS - TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

