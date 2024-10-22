Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN LA BÀN FOOD làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 27/1A Ngũ Hành Sơn, P.Mỹ An, Ngũ Hành Sơn

Trưởng phòng kinh doanh

– Khai thác khách hàng trực tiếp ( khách lẻ – khách đoàn) các mảng sản phẩm tour du lịch, vé tham quan, phòng khách sạn, vé máy bay, thuê xe ô tô thông qua các kênh online của công ty và tự xây dựng.

– Phát triển sản phẩm tại các thị trường công ty kinh doanh.

– Phát triển và duy trì mối quan hệ thân thiết với các khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ.

– Quản lý, phân bổ, đốc thúc hoàn thành các chi tiêu kinh doanh, công việc của cá nhân và nhân sự trong phòng ban phụ trách.

– Tham gia quá trình tuyển dụng và đào tạo cho nhân sự phòng ban.

– Tham gia xây dựng chiến lược kinh doanh cấp công ty theo năm, quý, tháng hay từng chiến dịch cụ thể.

Yêu Cầu Công Việc

– Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm sale khách trực tiếp (B2C) mảng du lịch và ít nhất 06 tháng ở vị trí quản lý, leader team.

– Nắm rõ các thị trường du lịch: Đà Nẵng, Sapa, Phú Quốc, Outbound và các thị trường khác.

– Có kinh nghiệm làm việc trên hệ thống phần mềm chăm sóc khách hàng CRM. Nắm rõ việc lên kế hoạch quý, tháng, tuần và đánh giá KPI nhân viên.

– Kĩ năng kinh nghiệm quản lý, sắp xếp công việc tốt là điều kiện bắt buộc.

– Năng động, sáng tạo, có trách nhiệm, nhiệt huyết với công việc và khả năng giao tiếp/đàm phán tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LA BÀN FOOD Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập:

– Lương cơ bản từ 10 triệu

– Thỏa thuận chính sách KPI và thưởng cuối năm hấp dẫn.

2. Quyền lợi:

– Hỗ trợ cơm trưa, xăng xe, điện thoại trong thời gian làm việc.

– Được đi chơi thả ga cùng công ty ít nhất 2 năm 1 lần, tổ chức sinh nhật, tiệc tùng, thăm ốm đau,...

– Được hưởng chính sách GIÁ NGƯỜI NHÀ, giảm giá 20% khi mua hàng tại chuỗi siêu thị thực phẩm La Bàn mart.

– Chế độ thưởng dựa vào năng suất làm việc, thành tích kinh doanh, thành tích chỉ tiêu, sáng kiến, thưởng lễ Tết

– Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty

Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện theo đúng quy định pháp luật và đảm bảo được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm.

– Môi trường chuyên nghiệp, năng động, các thành viên trẻ trung, thân thiện, nhiều cơ hội thể hiện bản thân và thăng tiến.

– Được hỗ trợ việc làm có thu nhập nếu dịch covid bùng phát.

