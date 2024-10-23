Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH CHIGIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH CHIGIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH CHIGIN
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
CÔNG TY TNHH CHIGIN

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH CHIGIN

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 140 Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Lập kế hoạch và chiến lược kinh doanh:
Lập kế hoạch và chiến lược kinh doanh Năm/Qúy/Tháng nhằm đạt được mục tiêu của Công ty Phân tích thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh và tìm hiểu nhu cầu khách hàng để phát triển chiến lược bán hàng. Đề xuất các giải pháp, chiến lược để tăng trưởng doanh số và phát triển thị trường.
Lập kế hoạch và chiến lược kinh doanh Năm/Qúy/Tháng nhằm đạt được mục tiêu của Công ty
Phân tích thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh và tìm hiểu nhu cầu khách hàng để phát triển chiến lược bán hàng.
Đề xuất các giải pháp, chiến lược để tăng trưởng doanh số và phát triển thị trường.
Quản lý và điều hành đội ngũ nhân viên kinh doanh
Chịu trách nhiệm tuyển dụng, phân bổ mục tiêu, đào tạo và theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên kinh doanh Xây dựng, tối ưu quy trình bán hàng từ bước lên kế hoạch đến khi chốt sales Xây dựng và triển khai các chính sách nhân sự cho đội ngũ nhân viên kinh doanh. Thúc đẩy, tạo động lực và truyền cảm hứng cho các thành viên, hướng các thành viên đến mục tiêu chung của Công ty.
Chịu trách nhiệm tuyển dụng, phân bổ mục tiêu, đào tạo và theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên kinh doanh
Xây dựng, tối ưu quy trình bán hàng từ bước lên kế hoạch đến khi chốt sales
Xây dựng và triển khai các chính sách nhân sự cho đội ngũ nhân viên kinh doanh.
Thúc đẩy, tạo động lực và truyền cảm hứng cho các thành viên, hướng các thành viên đến mục tiêu chung của Công ty.
Quản lý Hồ sơ Khách hàng và Tư vấn Đầu tư:
Theo dõi và cập nhật thông tin về hồ sơ khách hàng, tình hình đầu tư và các dịch vụ cung cấp. Đảm bảo khách hàng được cung cấp thông tin chính xác và kịp thời về các sản phẩm và dịch vụ đầu tư. Thực hiện các cuộc gặp gỡ và tư vấn để đưa ra các chiến lược đầu tư phù hợp
Theo dõi và cập nhật thông tin về hồ sơ khách hàng, tình hình đầu tư và các dịch vụ cung cấp.
Đảm bảo khách hàng được cung cấp thông tin chính xác và kịp thời về các sản phẩm và dịch vụ đầu tư.
Thực hiện các cuộc gặp gỡ và tư vấn để đưa ra các chiến lược đầu tư phù hợp
Báo cáo:
Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và theo yêu cầu của Giám đốc. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc và theo quy định của Công ty.
Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và theo yêu cầu của Giám đốc.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc và theo quy định của Công ty.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên Chuyên ngành Kinh tế/Quản trị Kinh doanh... Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm tại các vị trí tương đương tại các Công ty/Tổ chức ... Có kinh nghiệm trong lĩnh vực F&B, đặc biệt là các sản phẩm cao cấp Tin học văn phòng: Thành thạo Kỹ năng: Giao tiếp tốt. Làm việc nhóm một cách tích cực và hiệu quả Đề xuất sáng kiến cải tiến công việc Đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng
Tốt nghiệp Đại học trở lên Chuyên ngành Kinh tế/Quản trị Kinh doanh...
Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm tại các vị trí tương đương tại các Công ty/Tổ chức ...
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực F&B, đặc biệt là các sản phẩm cao cấp
Tin học văn phòng: Thành thạo
Kỹ năng: Giao tiếp tốt.
Làm việc nhóm một cách tích cực và hiệu quả
Đề xuất sáng kiến cải tiến công việc
Đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng

Tại CÔNG TY TNHH CHIGIN Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ; Chế độ thưởng các ngày lễ, tết lớn trong năm Tham gia teambuilding, nghỉ mát, Year End Party...định kỳ hàng năm; Cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân tại môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ;
Chế độ thưởng các ngày lễ, tết lớn trong năm
Tham gia teambuilding, nghỉ mát, Year End Party...định kỳ hàng năm;
Cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân tại môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHIGIN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CHIGIN

CÔNG TY TNHH CHIGIN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: L03, Khu D, Khu đô thị mới Dương Nội, Phố Yên Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

