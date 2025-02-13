Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH XNK và Phân Phối Thanh Nga làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Hà Nội: 8 tiếng/ngày tại trụ sở và các địa điểm kinh doanh của Công ty+ Du lịch, nghỉ mát, tham gia event nội bộ cùng Công ty+ Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến., Quận Long Biên

Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI