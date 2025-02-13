Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH XNK và Phân Phối Thanh Nga làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công ty TNHH XNK và Phân Phối Thanh Nga
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 8 tiếng/ngày tại trụ sở và các địa điểm kinh doanh của Công ty+ Du lịch, nghỉ mát, tham gia event nội bộ cùng Công ty+ Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến., Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
+Phân tích, đánh giá và lập báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh
dựa trên doanh số, khả năng tiêu thụ hàng hóa, xu hướng thị trường, ...
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty TNHH XNK và Phân Phối Thanh Nga Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH XNK và Phân Phối Thanh Nga
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI