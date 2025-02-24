Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH LOVE MAXX làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 800 - 1200 USD/tháng, chi tiết sẽ được trao đổi trực tiếp. Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật. Được tham gia các chương trình đào tạo và phát triển nghề nghiệp. Có cơ hội thăng tiến trong công ty. Môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp. Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty. Cung cấp nhiều cơ hội học tập hơn cho các chuyến tham quan nghiên cứu thương mại điện tử và trao đổi ngành tại Trung Quốc, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1.1 Công tác thu thập và nghiên cứu thông tin thị trường. Chịu trách nhiệm hoàn thiện nghiên cứu thị trường trên nhiều nền tảng thương mại điện tử và thị trường bán buôn tại Việt Nam; hỗ trợ hoàn thiện nghiên cứu thị trường về các thương hiệu và sản phẩm trong các ngành như đồ ăn nhẹ, chăm sóc bà mẹ và trẻ em, cửa hàng bách hóa và quần áo;

1.2 Công tác phát triển đại lý, nhà phân phối. Chịu trách nhiệm thu thập thông tin về các nhà phân phối, đại lý trong ngành hàng đồ ăn vặt, mẹ và bé, bách hóa tổng hợp và các ngành hàng khác trên toàn quốc, giao tiếp, đàm phán với các thương nhân, chịu trách nhiệm hoàn tất các vấn đề ký kết hợp tác;

1.3 Nền tảng trực tuyến được phát triển bởi Người bán. Chịu trách nhiệm thu thập và truy cập thông tin của các quản lý cửa hàng thông qua các nền tảng thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiktokshop, v.v., tiến hành đàm phán kinh doanh ban đầu và hoàn thiện phát triển hợp tác;

1.4 Thiết lập hồ sơ quản lý khách hàng tiềm năng và hồ sơ khách hàng hợp tác, thiết lập liên lạc liên tục với nhiều khách hàng khác nhau và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng;

1.5 Chịu trách nhiệm chấp nhận, sắp xếp và theo dõi các đơn đặt hàng của khách hàng và chịu trách nhiệm thu các khoản phải thu kịp thời;

1.6 Hoàn thành nhiệm vụ phát triển đối tác và nhiệm vụ bán hàng hàng tháng do công ty giao;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cử nhân trở lên, chuyên ngành tiếp thị hoặc các lĩnh vực liên quan; dưới 30 tuổi, không phân biệt giới tính;

Yêu thích công việc bán hàng và có năng lực nhất định trong việc phát triển kênh và thúc đẩy đầu tư;

Có hơn 3 năm kinh nghiệm phát triển kinh doanh, ưu tiên có kinh nghiệm phát triển kinh doanh kênh thương mại điện tử;

Có trình độ tiếng Trung nhất định và có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Trung;

Tại CÔNG TY TNHH LOVE MAXX Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 800 USD - 1,200 USD

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LOVE MAXX

