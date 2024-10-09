Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH Midra Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu

Công ty TNHH Midra Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại Công ty TNHH Midra Việt Nam

Mức lương
25 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số nhà 6, Galaxy 6, KĐT Ngân Hà, 69 Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 25 - 50 Triệu

Xây dựng quy trình và chiến lược Marketing cho toàn công ty: Lập kế hoạch chiến lược và triển khai kế hoạch Marketing cho thương hiệu và các sản phẩm công ty sở hữu/ kinh doanh:
+ Lập chiến lược, kế hoạch truyền thông, quảng bá cho thương hiệu và các sản phẩm công ty sở hữu/ kinh doanh.
+ Thực hiện kế hoạch, phối hợp triển khai, theo dõi và đánh giá hiệu quả của từng hoạt động tiếp thị và truyền thông.
+ Dự trù, phân bổ ngân sách và kiểm soát chi phí phù hợp với kế hoạch đã được phê duyệt và báo cáo chi phí thực hiện.
+ Duy trì và xây dựng chiến lược tiếp thị & phát triển thương hiệu, sản phẩm của công ty trên các phương tiện truyền thông.
+ Kiểm soát thông tin liên quan đến thương hiệu trên các phương tiện truyền thông.
+ Thiết lập và duy trì quan hệ đối ngoại với các đối tác truyền thông để thúc đẩy quảng bá nhận diện thương hiệu, sản phẩm.
+ Tìm kiếm và làm việc với các đối tác/ đại lý tổ chức/ thực hiện quảng cáo/ PR/ Event.... uy tín, chuyên nghiệp để thực hiện các chiến dịch và kế hoạch marketing.
+ Quản lý các hoạt động liên quan đến báo chí, bài báo và các cuộc phỏng vấn liên quan đến tổ chức và đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn nhận diện thương hiệu.
+ Quản lý các kênh và phương tiện truyền thông liên quan đến công việc thực thi trong nội bộ và bên ngoài
Quản trị và phát triển thương hiệu + hoạt động truyền thông + quản trị hoạt động Digital:
+ Phối hợp với BP Kinh Doanh hỗ trợ cải thiện hiệu suất bán hàng và đề xuất các phương án cải thiện các sản phẩm hiện có và phát triển sản phẩm mới, nâng cao hình ảnh thương hiệu:
+ Quản lý hiệu quả chạy quảng cáo trên các phương tiện truyền thông quảng cáo của công ty.
+ Cung cấp cho bộ phận bán hàng các tài liệu quảng cáo để cung cấp cho khách hàng và khách hàng tiềm năng.
+ Trao đổi & đề xuất kịp thời các phương án bán hàng hiệu quả nhằm tăng doanh số trong các thời kỳ thấp điểm, thời kỳ cạnh tranh cao điểm trên thị trường.
+ Phối hợp làm việc BP Kinh Doanh để xác định nhu cầu của KH và sự hài lòng.
+ Phân khúc khách hàng mục tiêu thông qua nghiên cứu và tiếp thị thông minh để đề xuất các chương trình phù hợp cho từng sản phẩm, dịch vụ để nâng cao hình ảnh thương hiệu. Phát triển các phân khúc khách hàng mục tiêu và có kế hoạch hành động tiếp cận cụ thể.
+ Xây dựng và theo dõi kế hoạch tiếp thị đối với khách hàng chiến lược.
+ Phối hợp, hỗ trợ BP Kinh Doanh trong việc cung cấp thông tin, kiến thức sản phẩm và huấn luyện đội ngũ Kinh Doanh về các nội dung này.
+ Chịu trách nhiệm lên kế hoạch, tổ chức và thực hiện các sự kiện nội bộ và bên ngoài. + Phối hợp với BP Creative trong việc thiết kế và duy trì tiêu chuẩn hình ảnh nhận diện thương hiệu
+ Quản lý team gồm: digital, content, thiết kế, media,...
Đánh giá và báo cáo hiệu quả hoạt động của phòng Marketing

Với Mức Lương 25 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu Kinh nghiệm:
Có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí tương đương Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, truyền thông - quảng cáo, dược mỹ phẩm, spa, thẩm mỹ.
Có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí tương đương
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, truyền thông - quảng cáo, dược mỹ phẩm, spa, thẩm mỹ.
Yêu cầu kiến thức chuyên môn
Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành Marketing, Truyền thông, QTKD hoặc các ngành nghề liên quan Mạnh Truyền thông marketing và công cụ.
Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành Marketing, Truyền thông, QTKD hoặc các ngành nghề liên quan
Mạnh Truyền thông marketing và công cụ.
Yêu cầu Kỹ năng:
Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng Kỹ năng tìm hiểu thông tin, phân tích, đánh giá, xử lý dữ liệu và tiếp cận công nghệ số tốt Kỹ năng sắp xếp, tổ chức công việc, chi tiết, tỉ mỉ Kỹ năng làm việc nhóm, phối hợp, giao việc và tiếp nhận công việc
Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng
Kỹ năng tìm hiểu thông tin, phân tích, đánh giá, xử lý dữ liệu và tiếp cận công nghệ số tốt
Kỹ năng sắp xếp, tổ chức công việc, chi tiết, tỉ mỉ
Kỹ năng làm việc nhóm, phối hợp, giao việc và tiếp nhận công việc

Tại Công ty TNHH Midra Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương và các khoản theo lương:
Lương cứng: 25 - 35tr VNĐ/tháng (có thể thỏa thuận hơn theo năng lực) + % Hoa hồng. TN không giới Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật hiện hành Review tăng lương định kỳ từ 6 tháng/lần hoặc dựa trên đánh giá performance thực tế
Lương cứng: 25 - 35tr VNĐ/tháng (có thể thỏa thuận hơn theo năng lực) + % Hoa hồng. TN không giới
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật hiện hành
Review tăng lương định kỳ từ 6 tháng/lần hoặc dựa trên đánh giá performance thực tế
Hệ thống thưởng:
Được hưởng các chương trình thưởng thành tích xuất sắc trong công việc (thưởng hiệu quả kinh doanh, thưởng trên dự án, thưởng thành tích cá nhân) Thưởng các ngày lễ tết, sinh nhật theo quy định chung của công ty
Được hưởng các chương trình thưởng thành tích xuất sắc trong công việc (thưởng hiệu quả kinh doanh, thưởng trên dự án, thưởng thành tích cá nhân)
Thưởng các ngày lễ tết, sinh nhật theo quy định chung của công ty
Hệ thống phúc lợi:
Lương tháng 13 Được hưởng chế độ tham quan, nghỉ mát, và teambuilding ít nhất 1 lần/ năm Được tiếp cận các chương trình đào tạo và nguồn lực hỗ trợ phát triển cá nhân theo quy chế Công ty Tạo cơ hội hợp tác và làm việc với các đối tác - chuyên gia trong nước và quốc tế trong môi trường năng động, sáng tạo, hỗ trợ và cởi mở. Thúc đẩy và hỗ trợ nhân sự phát triển năng lực chuyên môn và thăng tiến sự nghiệp
Lương tháng 13
Được hưởng chế độ tham quan, nghỉ mát, và teambuilding ít nhất 1 lần/ năm
Được tiếp cận các chương trình đào tạo và nguồn lực hỗ trợ phát triển cá nhân theo quy chế Công ty
Tạo cơ hội hợp tác và làm việc với các đối tác - chuyên gia trong nước và quốc tế trong môi trường năng động, sáng tạo, hỗ trợ và cởi mở.
Thúc đẩy và hỗ trợ nhân sự phát triển năng lực chuyên môn và thăng tiến sự nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Midra Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Midra Việt Nam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tổ 8, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

