Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU

Mức lương
30 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 30 - 35 Triệu

Marketing bán hàng:
- Lên kế hoạch, triển khai, thực thi: Chạy quảng cáo, và phát triển các kênh: Google Ads, Fb Ads, Tiktok, Youtube
- Lên kế hoạch marketing tổng thể để tổ chức bán hàng online gồm marketing và quảng cáo theo tháng, quý, năm và báo cáo cho Ban TGĐ.
Marketing Xây dựng chiến lược truyền thông thương hiệu
- Xây dựng, phát triển và quản trị thương hiệu doanh nghiệp
Quản lý phòng Marketing
- Xây dựng cơ cấu Ban Truyền thông marketing có chuyên môn và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu công việc, xây dựng quy trình làm việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc của của bộ phận.
- Đảm bảo từng nhân viên trong phòng có mô tả công việc, KPI và kế hoạch làm việc đáp ứng yêu cầu công việc.
- Xây dựng, set up đội ngũ; quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ

Với Mức Lương 30 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn: Đại học trở lên
2. Chuyên môn: Marketing, Kinh tế - QTKD và các chuyên ngành liên quan.
3. Kinh nghiệm từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Marketing cho lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ).

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13, thưởng cuối năm x2, x3.
Cơ hội phát triển vận hành Công ty.
Tham gia du lịch cùng các cấp lãnh đạo.
Một số quyền lợi dành riêng cho vị trí cấp cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 35 phố Trần Nhân Tông, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

