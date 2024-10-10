Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty TNHH Nước Giải Khát Cà Phê Lekofe làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 4

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Hệ thống Thế Giới Nha KHoa AB - AB Word Dental tuyển Trưởng phòng Nhân sự với công viêc cụ thể như sau:

Đào tạo và tuyển dụng

Xây dựng và triển khai hệ thống Tuyển dụng và thu hút tài năng hiệu quả, trải nghiệm ứng viên tích cực Xây dựng và quản trị hệ thống đánh giá năng lực (KPIs) toàn Công ty nhằm đo lường và đảm bảo thực thi các kế hoạch hành động, nâng cao năng suất, hiệu quả sử dụng các nguồn lực Thiết lập và xây dựng hệ thống đào tạo (bên trong, bên ngoài) hiện đại cho từng vị trí nhằm thu hút và phát triển năng lực cá nhân, lộ trình phát triển nghề nghiệp phù hợp với mục tiêu công ty

Hệ thống lương thưởng, phúc lợi

Xây dựng và quản trị hệ thống lương, phúc lợi toàn Công ty Xây dựng và triển khai các hoạt động văn hoá doanh nghiệp, duy trì sự gắn kết và xây dựng trải nghiệm nhân viên tích cực Thiết kế và xây dựng các chính sách, quy định và quản lý các hoạt động liên quan đến nhân sự tổng thể và nâng cao chất lượng, hiệu quả các nguồn lực hiện có. Một số nhiệm vụ khác theo tình hình thực tế của Công ty

Công việc khác:

Phối hợp IT xây dựng Phần Mềm Quản Lý Doanh Nghiệp: Nhân Sự, Báo Cáo, Đề Xuất, KPI, Công Việc,...

Các công việc khác theo sự phân công từ Ban Giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trên 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương cùng ngành Bảo mật thông tin nhân sự Đạo đức nghề nghiệp cao Biết lắng nghe và tạo dựng niềm tin cho khách hàng, đồng nghiệp Có tinh thần trách nhiệm, phối hợp công việc giữa các phòng ban tốt

Tại Công Ty TNHH Nước Giải Khát Cà Phê Lekofe Thì Được Hưởng Những Gì

Lương và phúc lợi theo năng lực Cơ hội được toàn quyền xử lý và chủ động hoàn toàn trong công việc Môi trường làm việc trẻ, năng động, nhiều cơ hội trải nghiệm với khách hàng trong ngành

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nước Giải Khát Cà Phê Lekofe

