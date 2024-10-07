Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty cổ phần NexGen Media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu

Mức lương 20 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 94 Bát Nàn, Phường Bình Trưng Tây, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

Tham gia vào quá trình tuyển dụng nhân sự cho công ty, bao gồm đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn ứng viên Hỗ trợ xây dựng và triển khai các chính sách nhân sự, quy trình làm việc trong công ty Quản lý hồ sơ nhân viên, cập nhật thông tin nhân sự Tổ chức các hoạt động đào tạo, phát triển nhân viên Hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan đến nhân sự, quan hệ lao động Tham gia xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tổ chức các hoạt động nội bộ, team building Thực hiện các báo cáo nhân sự định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cấp trên Hỗ trợ các công việc hành chính văn phòng khi cần thiết

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan Yêu cầu >3 năm trong mảng nhân sự Giao tiếp lưu loát tiếng Trung, biết tiếng Anh là điểm cộng. Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint) Nắm rõ kiến thức cơ bản về luật lao động và các chính sách nhân sự. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả Chủ động, sáng tạo, có tinh thần học hỏi cao Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc tốt

Tại Công ty cổ phần NexGen Media Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận cạnh tranh, phù hợp với năng lực Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật Thưởng các dịp lễ tết, thưởng theo hiệu quả công việc Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm Chế độ nghỉ phép, nghỉ ốm đầy đủ theo quy định của Luật lao động Môi trường làm việc trẻ trung, năng động trong lĩnh vực Internet/Online, Viễn thông và Giải trí.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần NexGen Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.