Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty cổ phần NexGen Media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại Công ty cổ phần NexGen Media
- Hồ Chí Minh: 94 Bát Nàn, Phường Bình Trưng Tây, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 20 - 35 Triệu
Tham gia vào quá trình tuyển dụng nhân sự cho công ty, bao gồm đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn ứng viên
Hỗ trợ xây dựng và triển khai các chính sách nhân sự, quy trình làm việc trong công ty
Quản lý hồ sơ nhân viên, cập nhật thông tin nhân sự
Tổ chức các hoạt động đào tạo, phát triển nhân viên
Hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan đến nhân sự, quan hệ lao động
Tham gia xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tổ chức các hoạt động nội bộ, team building
Thực hiện các báo cáo nhân sự định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cấp trên
Hỗ trợ các công việc hành chính văn phòng khi cần thiết
Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan
Yêu cầu >3 năm trong mảng nhân sự
Giao tiếp lưu loát tiếng Trung, biết tiếng Anh là điểm cộng.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)
Nắm rõ kiến thức cơ bản về luật lao động và các chính sách nhân sự.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Chủ động, sáng tạo, có tinh thần học hỏi cao
Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc tốt
Tại Công ty cổ phần NexGen Media Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận cạnh tranh, phù hợp với năng lực
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Thưởng các dịp lễ tết, thưởng theo hiệu quả công việc
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ
Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm
Chế độ nghỉ phép, nghỉ ốm đầy đủ theo quy định của Luật lao động
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động trong lĩnh vực Internet/Online, Viễn thông và Giải trí.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần NexGen Media
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
