Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty TNHH Hanacos Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Công ty TNHH Hanacos Vietnam
Ngày đăng tuyển: 08/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/06/2025
Trưởng phòng nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại Công ty TNHH Hanacos Vietnam

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Nhà máy Hanacos Vietnam, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

- Xây dựng & vận hành hệ thống quản trị nhân sự: quy trình tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, giữ chân nhân tài.
- Quản lý chính sách C&B: xây dựng, điều chỉnh bảng lương, chính sách đãi ngộ, lương tháng 13, thưởng KPI,...
- Phụ trách các thủ tục về thuế TNCN, BHXH, BHTN, PIT và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến người lao động.
- Kiểm soát chi phí lao động, đảm bảo tuân thủ ngân sách và hiệu quả vận hành.
- Tư vấn Ban Giám đốc các vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức, pháp luật lao động và xử lý quan hệ lao động.
- Làm việc với các cơ quan chức năng khi có thanh tra, kiểm tra về lao động, bảo hiểm, thuế nhân sự.
- Quản lý hồ sơ nhân sự, hợp đồng lao động, kỷ luật lao động và các thủ tục liên quan.
- Phối hợp với các phòng ban đảm bảo tính đồng bộ trong vận hành và phát triển văn hóa doanh nghiệp.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Luật, Kinh tế lao động hoặc liên quan.
- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí trưởng phòng. Mạnh về thuế
- Hiểu rõ luật lao động, thuế TNCN, BHXH và quy định pháp lý liên quan.
- Có kinh nghiệm triển khai hệ thống lương, đánh giá KPI, xử lý kỷ luật lao động đúng pháp luật.
- Thành thạo Excel, phần mềm nhân sự.
- Kỹ năng giao tiếp, lãnh đạo, giải quyết vấn đề tốt.

Tại Công ty TNHH Hanacos Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 20,000,000 đ – 25,000,000 đ
- BHXH,BHYT,BHTN theo quy định.
- Thưởng các dịp lễ, tết hằng năm.
- Tháng 13 và các khoản thưởng khác.
- Du lịch và Khám sức khỏe hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hanacos Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Hanacos Vietnam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 2, đường 3B, An Lạc A, Bình Tân, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

