Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty TNHH Hanacos Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Nhà máy Hanacos Vietnam, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

- Xây dựng & vận hành hệ thống quản trị nhân sự: quy trình tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, giữ chân nhân tài.

- Quản lý chính sách C&B: xây dựng, điều chỉnh bảng lương, chính sách đãi ngộ, lương tháng 13, thưởng KPI,...

- Phụ trách các thủ tục về thuế TNCN, BHXH, BHTN, PIT và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến người lao động.

- Kiểm soát chi phí lao động, đảm bảo tuân thủ ngân sách và hiệu quả vận hành.

- Tư vấn Ban Giám đốc các vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức, pháp luật lao động và xử lý quan hệ lao động.

- Làm việc với các cơ quan chức năng khi có thanh tra, kiểm tra về lao động, bảo hiểm, thuế nhân sự.

- Quản lý hồ sơ nhân sự, hợp đồng lao động, kỷ luật lao động và các thủ tục liên quan.

- Phối hợp với các phòng ban đảm bảo tính đồng bộ trong vận hành và phát triển văn hóa doanh nghiệp.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Luật, Kinh tế lao động hoặc liên quan.

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí trưởng phòng. Mạnh về thuế

- Hiểu rõ luật lao động, thuế TNCN, BHXH và quy định pháp lý liên quan.

- Có kinh nghiệm triển khai hệ thống lương, đánh giá KPI, xử lý kỷ luật lao động đúng pháp luật.

- Thành thạo Excel, phần mềm nhân sự.

- Kỹ năng giao tiếp, lãnh đạo, giải quyết vấn đề tốt.

Tại Công ty TNHH Hanacos Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 20,000,000 đ – 25,000,000 đ

- BHXH,BHYT,BHTN theo quy định.

- Thưởng các dịp lễ, tết hằng năm.

- Tháng 13 và các khoản thưởng khác.

- Du lịch và Khám sức khỏe hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hanacos Vietnam

