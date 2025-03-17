Tuyển Trưởng phòng nhân sự HOMEKIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 22 - 25 Triệu

Mức lương 22 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 60 Hòa Bình - Phường 5, Quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự

Vị trí: Lead HR (Trưởng nhóm Nhân sự)

Bộ phận: Nhân sự

Báo cáo cho: Giám đốc

Quản lý trực tiếp: Nhóm nhân sự 2 bạn

Tuyển dụng và quản lý nhân sự :

Triển khai tuyển dụng, tập trung vào nhóm nhân sự: KTV & Thợ kỹ thuật.

Đảm bảo đủ nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu vận hành, tối ưu quy trình tuyển dụng để rút ngắn thời gian tuyển.

Xây dựng & Triển khai Chính sách Nhân sự

Xây dựng, giải thích và triển khai các chính sách nhân sự một cách rõ ràng, dễ hiểu, đảm bảo nhân viên nắm rõ quyền lợi và nghĩa vụ.

Xử lý các tình huống phát sinh liên quan đến nhân sự: kỷ luật, nghỉ việc, tranh chấp lao động.

Theo dõi và đảm bảo nhân sự thực hiện đúng nội quy, quy định công ty.

Tính lương & Quản lý Chế độ Phúc lợi

Chịu trách nhiệm tính lương, thưởng, phụ cấp hàng tháng cho nhân viên, đảm bảo chính xác và tuyệt đối đúng hạn.

Quản lý hợp đồng lao động, chế độ phúc lợi theo quy định của công ty và pháp luật.

Theo dõi staff cost báo cáo trực tiếp cho cấp trên nếu có biến động

Quản lý chi phí nhân sự & Hợp thức hóa chi phí

Set up phương án hợp thức hóa các khoản chi phí nhân sự (lương, thưởng, phụ cấp, hoa hồng, hợp đồng dịch vụ…).

Xây dựng & kiểm soát hợp đồng lao động, hợp đồng dịch vụ (Nhân viên, Thợ kỹ thuật) cho các nhóm nhân sự short-term & long-term.

Làm việc với kế toán để đảm bảo các khoản chi phù hợp với cơ cấu công ty, tránh rủi ro thuế & lao động.

Đề xuất & triển khai các giải pháp tối ưu hóa lương & phúc lợi.

Với Mức Lương 22 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Năng lực cốt lõi

Tuyển dụng hiệu quả, đặc biệt là KTV & Thợ kỹ thuật

Khả năng giao tiếp, giải thích & triển khai chính sách rõ ràng

Thành thạo tính lương

Khả năng hợp thức hóa chi phí nhân sự, quản lý hợp đồng short-term & long-term

Kinh nghiệm và kỹ năng:

Tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự, ưu tiên ngành bán lẻ, thương mại

Có kinh nghiệm tuyển dụng nhóm lao động phổ thông, thợ kỹ thuật (ưu tiên đã từng tuyển KTV, thợ lắp đặt, bảo trì).

Thành thạo Excel

Kỹ năng quản lý nhân sự, giao tiếp, xử lý xung đột

Tại HOMEKIT Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng Thu Nhập : 22.000.000 - 25.000.000 / tháng

Chế độ phúc lợi đầy đủ: BHXH, BHYT, phép năm, thưởng long term bonus ( doanh số công ty), tháng 13…

Luôn tạo điều kiện để nhân viên có thể có thu nhập cao, xứng đáng với những gì cống hiến cho Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HOMEKIT

