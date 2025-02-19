Tuyển Trưởng phòng tài chính Public Bank Securities Vietnam Company Limited (PBSV) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

• Thực hiện các nghiệp vụ kế toán, bao gồm ghi sổ kế toán, quản lý tài sản, lập báo cáo tài chính nội bộ và báo cáo quản trị.

• Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán, số liệu giao dịch chứng khoán và công nợ.

• Quản lý công nợ phải thu, phải trả và thực hiện thanh toán đúng hạn.

• Thực hiện và hỗ trợ các giao dịch chuyển tiền, nộp tiền và ứng trước trên phần mềm kế toán và giao dịch với ngân hàng.

• Lập ủy nhiệm chi, theo dõi luồng tiền qua ngân hàng, đối chiếu sổ phụ ngân hàng cuối tháng.

• Thực hiện kê khai, nộp các báo cáo thuế định kỳ (GTGT, TNDN, TNCN) theo quy định của pháp luật.

• Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của hóa đơn, chứng từ đầu vào – đầu ra để đảm bảo tuân thủ quy định thuế.

• Theo dõi tình hình nộp thuế, quản lý các khoản thuế phải nộp, lập kế hoạch thuế tối ưu.

• Thực hiện hoàn thuế, miễn giảm thuế và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến thuế.

• Cập nhật các quy định pháp luật mới về thuế và hướng dẫn cho các bộ phận liên quan.

• Phối hợp với kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập và cơ quan thuế khi có yêu cầu.

• Hỗ trợ lập ngân sách, kế hoạch tài chính và phân tích chỉ số hiệu suất kinh doanh.

• Cập nhật, theo dõi và đảm bảo sự tuân thủ các quy định của pháp luật về tài chính, kế toán và thuế.