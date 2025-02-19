Tuyển Trưởng phòng tài chính Public Bank Securities Vietnam Company Limited (PBSV) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại Public Bank Securities Vietnam Company Limited (PBSV)
- Hà Nội: Tầng 12, Tòa nhà Hồng Hà Center, 25 Phố Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
• Thực hiện các nghiệp vụ kế toán, bao gồm ghi sổ kế toán, quản lý tài sản, lập báo cáo tài chính nội bộ và báo cáo quản trị.
• Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán, số liệu giao dịch chứng khoán và công nợ.
• Quản lý công nợ phải thu, phải trả và thực hiện thanh toán đúng hạn.
• Thực hiện và hỗ trợ các giao dịch chuyển tiền, nộp tiền và ứng trước trên phần mềm kế toán và giao dịch với ngân hàng.
• Lập ủy nhiệm chi, theo dõi luồng tiền qua ngân hàng, đối chiếu sổ phụ ngân hàng cuối tháng.
• Thực hiện kê khai, nộp các báo cáo thuế định kỳ (GTGT, TNDN, TNCN) theo quy định của pháp luật.
• Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của hóa đơn, chứng từ đầu vào – đầu ra để đảm bảo tuân thủ quy định thuế.
• Theo dõi tình hình nộp thuế, quản lý các khoản thuế phải nộp, lập kế hoạch thuế tối ưu.
• Thực hiện hoàn thuế, miễn giảm thuế và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến thuế.
• Cập nhật các quy định pháp luật mới về thuế và hướng dẫn cho các bộ phận liên quan.
• Phối hợp với kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập và cơ quan thuế khi có yêu cầu.
• Hỗ trợ lập ngân sách, kế hoạch tài chính và phân tích chỉ số hiệu suất kinh doanh.
• Cập nhật, theo dõi và đảm bảo sự tuân thủ các quy định của pháp luật về tài chính, kế toán và thuế.
