Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty TNHH Công Nghiệp Fullwei Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Công Nghiệp Fullwei Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Công Ty TNHH Công Nghiệp Fullwei Việt Nam

Trưởng phòng tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Fullwei Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Discovery Complex, số 302 Đường Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương Thỏa thuận

• Hạch toán chứng từ kế toán theo chuẩn mực kế toán Việt Nam
• Làm hồ sơ thanh toán, hạch toán chứng từ kế toán
• Sắp xếp chứng từ kế toán theo quy định,
• Làm báo cáo nội bộ theo yêu cầu của cấp trên
• Kiểm kê hàng tồn kho hàng tháng
• Các công việc khác được phân công bởi cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành Kế toán/ Tài chính
• Có chứng chỉ kế toán trưởng là một lợi thế
• Kỹ năng giao tiếp & quản lý thời gian tốt
• Chú ý đến chi tiết
• Chính xác, tin cậy, trách nhiệm cao
• Sử dụng tốt MS Office (Excel, Word…)
• Có kinh nghiệm làm hệ thống ERP, SAP hoặc tương đương
• Làm việc theo nhóm & tinh thần trách nhiệm
• Chăm chỉ, chịu áp lực cao.

Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Fullwei Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Fullwei Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Công Nghiệp Fullwei Việt Nam

Công Ty TNHH Công Nghiệp Fullwei Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô H2-2-1 Khu công nghiệp Đại Đồng- Hoàn Sơn, xã Tri Phương, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

