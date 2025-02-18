Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty TNHH Công Nghiệp Fullwei Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Discovery Complex, số 302 Đường Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương Thỏa thuận

• Hạch toán chứng từ kế toán theo chuẩn mực kế toán Việt Nam

• Làm hồ sơ thanh toán, hạch toán chứng từ kế toán

• Sắp xếp chứng từ kế toán theo quy định,

• Làm báo cáo nội bộ theo yêu cầu của cấp trên

• Kiểm kê hàng tồn kho hàng tháng

• Các công việc khác được phân công bởi cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành Kế toán/ Tài chính

• Có chứng chỉ kế toán trưởng là một lợi thế

• Kỹ năng giao tiếp & quản lý thời gian tốt

• Chú ý đến chi tiết

• Chính xác, tin cậy, trách nhiệm cao

• Sử dụng tốt MS Office (Excel, Word…)

• Có kinh nghiệm làm hệ thống ERP, SAP hoặc tương đương

• Làm việc theo nhóm & tinh thần trách nhiệm

• Chăm chỉ, chịu áp lực cao.

Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Fullwei Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Fullwei Việt Nam

