Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN N&G làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Phụ trách công tác quản lý công tác tài chính, nguồn vốn

- Tham gia vào các chiến lược huy động vốn của công ty từ các nguồn như vay ngân hàng, phát hành cổ phiếu, trái phiếu hoặc huy động từ các nhà đầu tư.

- Cung cấp các phân tích về hiệu quả hoạt động tài chính, đề xuất các biện pháp tối ưu hóa chi phí, tăng trưởng doanh thu

- Hỗ trợ trưởng ban trong việc lập các báo cáo tài chính định kỳ (hàng tháng, quý, năm), đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của các số liệu

- Kiểm tra báo cáo tài chính (Bảng cân đối số phát sinh các tài khoản, Bảng cân đối kế toán, Bảng báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh BCTC) của các đơn vị thành viên

- Kiểm tra các hồ sơ vay vốn ngân hàng, tổ chức và cá nhận

- Kiểm tra phân bổ các chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn, công cụ dụng cụ .... và hạch toán của các đơn vị thành viên

- Các công việc khác phát sinh khi có yêu cầu của Trưởng Ban/Ban TGĐ

Công tác kế toán

- Kiểm tra hồ sơ, chứng từ và kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp (mua bán hàng hóa, CCDC, TSCĐ, tạm ứng, hoàn ứng, nghiệm thu, thanh quyết toán) từ kế toán của các đơn vị thành viên trước khi trình ký Tổng Giám đốc và Chủ tịch HĐQT.