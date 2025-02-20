Tuyển Trưởng phòng tài chính VNDirect làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại VNDirect
- Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương Thỏa thuận
I. THÔNG TIN VỊ TRÍ/ POSITION INFORMATION
Công ty/Company: IPAM
Công ty/Company:
Trục/ Khối/ Phòng ban/Department: IPAM/TA
Trục/ Khối/ Phòng ban/Department:
Chức vụ/ Job Level: M - Trưởng phòng - Manager
Chức vụ/ Job Level:
Chuyên môn/Domain: TA - Tuyển dụng Nhân tài
Chuyên môn/Domain:
Mục đích của vị trí/ Purpose of the position: Lập kế hoạch và triển khai chiến lược thu hút nhân tài tổng thể, đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tổ chức, phát triển thương hiệu nhà tuyển dụng và tối ưu hóa quy trình tuyển dụng.
Mục đích của vị trí/ Purpose of the position:
Báo cáo trực tiếp/ Reporting line: Giám đốc Quản trị Nhân tài
Báo cáo trực tiếp/ Reporting line:
II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC/ JOB DESCRIPTION
1. LẬP KẾ HOẠCH THU HÚT VÀ TUYỂN DỤNG NHÂN TÀI
- Xây dựng chiến lược thu hút nhân tài dài hạn
- Phát triển kế hoạch tuyển dụng hàng năm
- Thiết lập ngân sách và KPI tuyển dụng
- Xây dựng employer value proposition
- Phát triển chiến lược employer branding"
2. QUẢN LÝ VẬN HÀNH TUYỂN DỤNG
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại VNDirect Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại VNDirect
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI