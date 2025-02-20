Tuyển Trưởng phòng tài chính VNDirect làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

I. THÔNG TIN VỊ TRÍ/ POSITION INFORMATION Công ty/Company: IPAM Công ty/Company: Trục/ Khối/ Phòng ban/Department: IPAM/TA Trục/ Khối/ Phòng ban/Department: Chức vụ/ Job Level: M - Trưởng phòng - Manager Chức vụ/ Job Level: Chuyên môn/Domain: TA - Tuyển dụng Nhân tài Chuyên môn/Domain: Mục đích của vị trí/ Purpose of the position: Lập kế hoạch và triển khai chiến lược thu hút nhân tài tổng thể, đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tổ chức, phát triển thương hiệu nhà tuyển dụng và tối ưu hóa quy trình tuyển dụng. Mục đích của vị trí/ Purpose of the position: Báo cáo trực tiếp/ Reporting line: Giám đốc Quản trị Nhân tài Báo cáo trực tiếp/ Reporting line: II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC/ JOB DESCRIPTION 1. LẬP KẾ HOẠCH THU HÚT VÀ TUYỂN DỤNG NHÂN TÀI - Xây dựng chiến lược thu hút nhân tài dài hạn - Phát triển kế hoạch tuyển dụng hàng năm - Thiết lập ngân sách và KPI tuyển dụng - Xây dựng employer value proposition - Phát triển chiến lược employer branding" 2. QUẢN LÝ VẬN HÀNH TUYỂN DỤNG

