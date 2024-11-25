Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company

Quản lý kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 212 Thoại Ngọc Hầu, Phường Phú Thạnh, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Trưởng quầy phụ trách các hoạt động của siêu thị gồm quản lý tài sản, nhân sự, thương mại và tài chính để đạt được các chỉ tiêu đề ra nhằm làm hài lòng khách hàng.
- Trưởng quầy phụ trách
- Riêng Trưởng Quầy Thực phẩm tươi sống sẽ có trách nhiệm hướng dẫn sơ chế/pha lóc đúng yêu cầu và quy chuẩn và quản lý chung các công việc tại quầy (đặc thù quầy).
Chức năng công việc chung:
Chức năng: Phục vụ khách hàng & hỗ trợ quản lý quan hệ với khách hàng
Chức năng:
- Đón tiếp, hướng dẫn khách hàng đến tham quan mua sắm tại quầy.
- Quản lý các yếu tố tác động đến giác quan của khách hàng khi đến quầy: âm thanh, ánh sáng, nhiệt độ, vệ sinh...
- Giải quyết các khiếu nại của khách hàng.
- Hỗ trợ tổ chức các hoạt động hoạt náo của quầy.
Chức năng: Cung ứng hàng hóa
- Vệ sinh và bảo trì các dụng cụ, thiết bị bày bán hàng hóa.
- Tham gia hỗ trợ nhận hàng khi được yêu cầu.
- Trưng bày, vệ sinh, bảo vệ hàng hoá trên quầy.
- Sắp xếp, thay đổi bảng giá (niêm yết giá) và bảng trang trí hàng hóa.
- Kiểm tra và niêm yết đúng giá.
- Lưu kho hàng hoá, nhận hàng & sắp xếp hàng trong kho đảm bảo đúng tiêu chuẩn vệ sinh & chất lượng.
- Tham gia vào các đợt kiểm kê định kỳ theo phân công của cấp trên.
- Hỗ trợ giám sát lắp đặt, sử dụng và bảo quản trang thiết bị tại quầy; giữ gìn hình ảnh GO!.
- Quản lý nhân sự: Tổ chức & kiểm soát công việc cho nhân viên quầy & nhân viên tiếp thị, đào tạo & phát triển nhân viên, truyền đạt thông tin và khuyến khích sự phát triển ý tưởng của nhân viên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thâm niên làm việc: 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong ngành bán lẻ thực phẩm hoặc quản lý tại các cửa hàng dịch vụ ăn uống, kiến thức và kỹ năng pha lóc, chế biến thịt/ cá/ hải sản.
- Thái độ: Cẩn thận, sáng tạo, trung thực, am hiểu tâm lý, nhạy bén thương mại, tư duy logic, có tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng làm việc với khách hàng.
- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên

Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Voucher chúc mừng sinh nhật
Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định. BH Tai nạn 24/24
Chương trình chăm sóc sức khỏe cao cấp dành cho nhân viên và gia đình của họ
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
15 ngày nghỉ phép có lương
Được xét tăng lương hàng năm
Chương trình team building để kết nối đồng nghiệp
Có cơ hội được đào tạo và thăng tiến ở các vị trí cao hơn
Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company

Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, 163 Phan Đăng Lưu, P1, Phú Nhuận, Tp HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

