Tuyển Truyền thông CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TAM KHOA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TAM KHOA
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TAM KHOA

Truyền thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TAM KHOA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 110/26

- 28 Ông Ích Khiêm, Phường 5, Quận 11

Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương Thỏa thuận

- Được hướng dẫn tạo group cộng đồng mạng xã hội tìm kiếm thêm khách hàng thông qua các mối quan hệ cá nhân, mạng xã hội, kết nối với khách hàng.
- Được hướng dẫn sản xuất nội dung, Content quảng cáo cho sản phẩm (bao gồm hình ảnh, bài viết, video...).
- Học cách lên các chương trình bán hàng cho các dịp lễ, khuyến mãi,...
- Học cách truyền thông quảng bá thương hiệu.
- Nắm rõ cách triển khai các chiến dịch quảng cáo trên nền tảng FB, Google.......
- Nắm rõ việc theo dõi, phân tích số liệu, hiệu chỉnh và tối ưu các chiến dịch quảng cáo nhằm đảm bảo kết quả theo đúng tiến độ và mục tiêu đề ra.
- Hiểu cách lập báo cáo kết quả chạy quảng cáo theo tuần, tháng, quý.
- Được hướng dẫn thu thập các thông tin sản phẩm trên thị trường tạo lợi thế cạnh tranh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên SV năm cuối đang chờ bằng/vừa tốt nghiệp có thể làm fulltime chuyên ngành Marketing, Truyền thông, kinh tế.
- Kiến thức cơ bản về Marketing tổng quan.
- Có kỹ năng trình bày, tư vấn, thuyết phục.
- Phát âm chuẩn dễ nghe, giọng nói thu hút.
- Tự tin giao tiếp, cởi mở hòa đồng.
- Có tinh thần đồng đội cao, tận tâm và say mê công việc, công bằng, thẳng thắn.
- Giao tiếp Tiếng Anh cơ bản là lợi thế.

Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TAM KHOA Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia và trực tiếp thực hiện các công việc về marketing - truyền thông cho doanh nghiệp: truyền thông mạng xã hội, quảng cáo, sản xuất nội dung & hình ảnh,... theo lộ trình đào tạo và sự phân công của công ty.
- Được hướng dẫn tham gia trực tiếp dự án.
- Hỗ trợ dấu mộc sau thực tập + trợ cấp thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TAM KHOA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TAM KHOA

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TAM KHOA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 110/26 - 28 Ông Ích Khiêm, Phường 5, Quận 11, TP. HCM

