Tuyển UI/UX Designer Apero Technologies Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Saigon Paragon, số 3 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc UI/UX Designer Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tham gia thiết kế và phát triển ứng dụng trên các nền tảng Android, iOS từ khâu ý tưởng cho đến thành phẩm: Storyboard, Wireframe, Flowcharts, Prototype...

Thiết kế Icon, Screenshot,... cho App Mobile.

Phối hợp với các bộ phận Product, Content, Marketing, Developer để tạo ra sản phẩm chất lượng cao phục vụ người dùng.

Nghiên cứu, phân tích thị trường, hành vi người dùng để tối ưu chất lượng sản phẩm.

Tối ưu quy trình thiết kế nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm và mục tiêu kinh doanh.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm thiết kế mobile app hoặc đã tham gia nhiều dự án với vai trò UI/UX Designer.

Có kiến thức, am hiểu về UX Research, User Story, UI Trend, Prototype.

Nắm vững: Màu sắc, Layout, Typography và Hệ thống lưới.

Sử dụng Thành Thạo các công cụ thiết kế Figma, PTS, AI, Wireframe.

Đam mê thiết kế, giàu ý tưởng sáng tạo, thẩm mỹ tốt, có khả năng phát triển những ý tưởng tạo hình độc đáo.

Cung cấp Portfolio thiết kế của bản thân

Có khả năng sử dụng tiếng Anh (Đọc, Viết)

Tại Apero Technologies Group Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn 15.000.000 - 25.000.000 VNĐ

Cơ chế đãi ngộ tập trung vào phát triển nhân tài và xây dựng theo concept gia tốc: Nhân sự Top đầu tăng lương gấp 6 lần nhân sự Top dưới.

Thưởng 4-6 tháng lương 1 năm với nhân sự Top đầu.

BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ ngay từ khi ký hợp đồng chính thức.

Gói Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện cho nhân viên

Thưởng các ngày lễ tết: 10/3, 30-4, 2/9... theo quy định của công ty

Chế độ sinh nhật, ốm đau, hiếu, hỉ

Du lịch, nghỉ mát team building, happy friday cùng các thành viên trong công ty

Thiết bị hiện đại và tài liệu chuyên môn đầy đủ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Apero Technologies Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.