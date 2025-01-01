Tuyển UI/UX Designer Apero Technologies Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Apero Technologies Group
Ngày đăng tuyển: 01/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/01/2025
Apero Technologies Group

UI/UX Designer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng UI/UX Designer Tại Apero Technologies Group

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Saigon Paragon, số 3 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc UI/UX Designer

Tham gia thiết kế và phát triển ứng dụng trên các nền tảng Android, iOS từ khâu ý tưởng cho đến thành phẩm: Storyboard, Wireframe, Flowcharts, Prototype...
Thiết kế Icon, Screenshot,... cho App Mobile.
Phối hợp với các bộ phận Product, Content, Marketing, Developer để tạo ra sản phẩm chất lượng cao phục vụ người dùng.
Nghiên cứu, phân tích thị trường, hành vi người dùng để tối ưu chất lượng sản phẩm.
Tối ưu quy trình thiết kế nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm và mục tiêu kinh doanh.

Yêu Cầu Công Việc

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm thiết kế mobile app hoặc đã tham gia nhiều dự án với vai trò UI/UX Designer.
Có kiến thức, am hiểu về UX Research, User Story, UI Trend, Prototype.
Nắm vững: Màu sắc, Layout, Typography và Hệ thống lưới.
Sử dụng Thành Thạo các công cụ thiết kế Figma, PTS, AI, Wireframe.
Đam mê thiết kế, giàu ý tưởng sáng tạo, thẩm mỹ tốt, có khả năng phát triển những ý tưởng tạo hình độc đáo.
Cung cấp Portfolio thiết kế của bản thân
Có khả năng sử dụng tiếng Anh (Đọc, Viết)

Quyền Lợi

Mức lương hấp dẫn 15.000.000 - 25.000.000 VNĐ
Cơ chế đãi ngộ tập trung vào phát triển nhân tài và xây dựng theo concept gia tốc: Nhân sự Top đầu tăng lương gấp 6 lần nhân sự Top dưới.
Thưởng 4-6 tháng lương 1 năm với nhân sự Top đầu.
BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ ngay từ khi ký hợp đồng chính thức.
Gói Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện cho nhân viên
Thưởng các ngày lễ tết: 10/3, 30-4, 2/9... theo quy định của công ty
Chế độ sinh nhật, ốm đau, hiếu, hỉ
Du lịch, nghỉ mát team building, happy friday cùng các thành viên trong công ty
Thiết bị hiện đại và tài liệu chuyên môn đầy đủ.

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Apero Technologies Group

Apero Technologies Group

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở chính tại Hà Nội: Toà nhà Golden West, số 2 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân - Chi nhánh tại Hồ Chí Minh: Tòa Paragon, Số 3 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

