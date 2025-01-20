Tuyển UI/UX Designer CÔNG TY TNHH KAMEREO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: The Manor 1, 91 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc UI/UX Designer Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

1. Thiết Kế và Phát Triển UI/UX:

Tạo ra prototypes, wireframes, và mockups.

Phát triển ý tưởng thiết kế từ concept đến sản phẩm cuối cùng.

Thiết kế giao diện website E-commerce, Blog, Landing Page, Tool vận hành nội bộ.

Thiết kế giao diện app E-commerce Kamereo.

Áp dụng Design Principles & Guidelines trong thiết kế.

Hiểu biết sâu về nguyên tắc UI/UX, thiết kế dựa trên người dùng (customer-centric).

Nắm rõ cách triển khai personas, use cases, scenarios, user flow, screen flow, customer journey maps, và comparative analysis.

2. Nghiên Cứu và Phân Tích Người Dùng:

Thực hiện nghiên cứu người dùng (khách hàng doanh nghiệp F&B) để hiểu hành vi và nhu cầu của họ.

Phân tích dữ liệu và feedback để cải thiện trải nghiệm người dùng.

3. Quản lý và Cập Nhật Design System:

Quản lý và cập nhật design system.

Phối hợp với Developer để đảm bảo design system được áp dụng một cách hiệu quả.

4. Hợp Tác Với Nhiều Bộ Phận:

Làm việc với các nhóm Developer, Marketing, Content, và Product để đảm bảo rằng thiết kế đáp ứng đúng yêu cầu kỹ thuật và mục tiêu kinh doanh và mang lại trải nghiệm người dùng xuất sắc.

Phối hợp với Developer để đảm bảo rằng các thiết kế được triển khai chính xác.

5. Quản lý và Cập Nhật Pitch Deck:

Áp dụng kiến thức về Figma và các kỹ thuật visual design để cập nhật pitch deck (không thường xuyên), trình bày dữ liệu trực quan và bắt mắt, truyền đạt thông điệp và những thông tin quan trọng với các đối tác bên ngoài.

6. Cải Tiến Liên Tục: Đề xuất ý tưởng mới và cải tiến quy trình thiết kế.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực UI/UX Design cho web (responsive) và mobile

Thành thạo các công cụ thiết kế như Figma, Adobe XD, Sketch.

Khả năng làm việc độc lập, chủ động và linh hoạt trong môi trường startup năng động.

Kinh nghiệm làm việc với các nhóm phát triển sản phẩm và hiểu biết về quy trình phát triển phần mềm.

Kỹ năng nghiên cứu người dùng và phân tích dữ liệu.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

Kỹ năng quản lý dự án và tổ chức công việc hiệu quả.

Tiếng Anh giao tiếp tốt (thi thoảng cần chat với CEO người Nhật khi làm pitch deck).

Kinh nghiệm phát triển Wordpress là lợi thế

Kinh nghiệm với HTML, CSS, và các framework lập trình giao diện là lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH KAMEREO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng cạnh tranh, thử việc nhận 100% lương

Môi trường làm việc thoải mái, trẻ trung, năng động và đề cao sự phát triển mỗi cá nhân

Được hưởng trợ cấp làm việc theo chế độ: BHXH-BHYT-BHTN sau khi trở thành nhân viên chính thức.

Thời gian làm việc 9:00 - 18:00, 5 ngày / tuần

Nghỉ phép năm là 12 ngày / năm, mỗi 5 năm được tăng 01 ngày phép

Địa chỉ làm việc: Lầu 1, Manor 2, 91 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

