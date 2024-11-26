Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH ACV AGENCY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại CÔNG TY TNHH ACV AGENCY
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa BRG Diamond Residence, 25 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận
·Mặt hàng chủ yếu là mỹ phẩm, dược - mỹ phẩm
- Đề xuất ý tưởng, kịch bản chi tiết làm ảnh, video
- Thường xuyên tự cập nhật các xu hướng/ trend để áp dụng vào công việc và các sản phẩm media.
- Chỉnh sửa ảnh, video theo yêu cầu (sử dụng canva & capcut, ưu tiên biết pts, ai).
- Thử việc 85% lương + trợ cấp
- Thời gian làm việc: 8h30 - 18h00 từ thứ 2 - thứ 7 (nghỉ trưa từ 12h-13h30)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- có laptop
- Ưu tiên đã có kinh nghiệm, chưa có sẽ được đào tạo
· Cam kết làm việc tối thiểu 6 tháng.
Tại CÔNG TY TNHH ACV AGENCY Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: 7 - 15tr (Lương cứng deal theo năng lực + Thưởng + Trợ cấp + chuyên cần) (tùy theo năng lực và kinh nghiệm)
- Xét duyệt review lương định kỳ 6 tháng/lần.
-Môi trường làm việc năng động, có hỗ trợ đào tạo chuyên môn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ACV AGENCY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
