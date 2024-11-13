Tuyển Event Marketing Công Ty Cổ Phần Babylons làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Landmark 2, Vinhome Central Park, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22,, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Event Marketing Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Triển khai kế hoạch Marketing, truyền thông online và offline trên các kênh mạng xã hội theo hướng dẫn;

Viết bài trên các kênh fanpage của công ty (facebook, tiktok);

Chạy các chiến dịch quảng cáo trên Facebook Ads, Tiktok Ads;

Theo dõi và phân tích số liệu của các kênh Fanpage;

Chăm sóc khách hàng, Tư vấn các sự kiện, khóa học đã có sẵn trong hệ thống công ty;

Tổ chức các sự kiện, khóa học của công ty theo lịch trình được bàn giao;

Tiếp nhận cuộc gọi từ khách hàng, thông báo cho khách hàng về thông tin của sự kiện (các thông tin này đã có sẵn từ phía công ty);

Chi tiết cụ thể công việc sẽ được trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 20-34, giới tính: Nữ;

Trình độ Cao Đẳng, Đại Học trở lên;

Kỹ năng giao tiếp, đọc hiểu tiếng anh tốt, Ưu tiên thành thạo tiếng Anh;

Nhiệt huyết, chủ động và linh hoạt đáp ứng nhu cầu công việc;

Sáng tạo, cần cù, siêng năng, kiên trì, có tinh thần cầu tiến;

Có kỹ năng tổ chức và lên kế hoạch, sắp xếp công việc;

Kỹ năng giao tiếp tốt;

Muốn tìm một công việc để gắn bó lâu dài;

Chấp nhận sinh viên năm cuối có thể làm fulltime;

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Tại Công Ty Cổ Phần Babylons Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng : 9.000.000-12.000.000 ( + Thưởng bonus);

Thưởng các dịp lễ, tết;

Hỗ trợ cơm 40.000 VNĐ/ ngày, phụ cấp máy tính;

Tham gia các chương trình đào tạo chuyên sâu về đầu tư, kinh doanh của công ty;

Học bổng toàn phần hoặc hỗ trợ học phí cho con/em học các chương trình mầm non, trại hè giáo dục của công ty;

Một tuần nghỉ dưỡng miễn phí 1 năm tại hệ thống khách sạn của công ty ( tại Đà Nẵng, Phú Quốc,..);

Được hỗ trợ Công tác phí khi đi công tác tại các tỉnh và nước ngoài;

Được training sau khi nhận việc;

Được làm việc trong môi trường năng động; trẻ trung; giao tiếp phát triển các kỹ năng chuyên môn, tư duy, xử lý vấn đề;

Du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Babylons

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin