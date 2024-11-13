Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà BMM Km2 Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Truyền thông nội bộ (50%)

Lên ý tưởng và đề xuất kế hoạch Truyền thông nội bộ theo tháng/ quý/ năm phục vụ cho những mục tiêu cụ thể trong từng giai đoạn.

Quản lý các kênh truyền thông nội bộ (Website, Facebook, Tiktok, Zalo, Telegram) đảm bảo truyền tải thông tin xuyên suốt các bộ phận, nhằm giúp từng thành viên hiểu và nắm được đầy đủ thông điệp Văn hóa, mục tiêu, chiến lược mà Ban Lãnh đạo đã đề ra.

Phối hợp với bộ phận Media sản xuất các nội dung/ấn phẩm truyền thông đa dạng, kịp thời.

Thực hiện khảo sát đánh giá hiệu quả các hoạt động nội bộ, phát triển văn hóa công ty: Mức độ tương tác của các thành viên tham gia và không khí chung của các sự kiện/chương trình nội bộ; tỷ lệ nhân viên hài lòng với môi trường làm việc...

Xây dựng Văn hóa - đào tạo nội bộ (50%)

Cải tiến và cập nhật dữ liệu để quản lý thông tin đào tạo bao gồm: Thông tin học viên, các chương trình đào tạo, đánh giá chất lượng sau đào tạo...

Sắp xếp lịch đào tạo cho các chuyên viên đào tạo

Chịu trách nhiệm sắp xếp, tổ chức lớp học trước, trong và sau đào tạo bao gồm: Gửi thư mời đào tạo, chuẩn bị phòng học, trang thiết bị, dụng cụ hỗ trợ đào tạo, gửi thông báo để học viên phản hồi sau đào tạo...

Định kì tổ chức các khóa đào tạo online và khóa đào tạo bắt buộc dành cho nhân viên

Thực hiện theo dõi các chứng từ cần thanh toán của Phòng Đào Tạo

Đảm bảo kế hoạch và báo cáo phân tích cho các cấp trên được thực hiện định kỳ hằng tháng và đúng hạn

Yêu Cầu Công Việc

Từ 02 năm kinh nghiệm tại vị trí Truyền thông nội bộ hoặc Đào tạo nội bộ tại các công ty quy mô 150 - 200 nhân sự

Từ 02 năm kinh nghiệm

Truyền thông nội bộ

Đào tạo nội bộ

Đã có kinh nghiệm làm việc với các đơn vị dịch vụ sự kiện

Tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị nguồn Nhân lực, Marketing, Truyền thông, Báo chí, Ngôn ngữ,..

Sáng tạo, thường xuyên cập nhật các xu hướng truyền thông hiện đại

Có khả năng tổ chức và sắp xếp công việc khoa học, tối ưu

Giao tiếp tốt và xử lý tình huống nhạy bén

Kỹ năng thiết kế cơ bản trên Canva, PTS

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint) và thao tác tốt trên Google Sheet

Chủ động, khéo léo, tinh tế

Tư duy logic, chịu khó học hỏi

Trung thực, kỷ luật, làm việc có trách nhiệm

Quyền Lợi

1, Thu nhập:

- Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực

Thỏa thuận theo năng lực

- Phụ cấp nhân viên: Ăn trưa, đi lại, điện thoại, máy tính, nhà ở

- Thử việc nhận 90% lương + 100% phụ cấp

Thử việc

90% lương + 100% phụ cấp

- Thưởng kinh doanh theo Quý, thưởng lương tháng 13,... và các khoản khác theo chính sách Công ty

- Nghỉ phép năm từ 12 - 15 ngày/năm, tham gia BHXH ngay khi ký HĐLĐ, khám sức khỏe định kỳ và các chế độ khác theo quy định của Pháp luật.

- Hoạt động, sự kiện nội bộ được tổ chức thường xuyên, team building hằng năm (CLB Thể thao, Happy Friday, Sharing Book,...)

2 / Sự phát triển nghề nghiệp:

- Luôn có cơ hội cho bạn tiếp nhận những thử thách trong công việc để học hỏi cái mới và phát triển bản thân.

- Các buổi chia sẻ kiến thức ngoại tuyến và trực tuyến rất đa dạng được cung cấp bởi thành viên trong/ngoài Công ty.

- Cơ hội thăng tiến rõ ràng cho tất cả các vị trí.

- Chương trình E-learning: Được đào tạo hoặc được tài trợ các khóa đào tạo để nâng cao năng lực chuyên môn/quản lý

3 / Môi trường làm việc:

- Văn phòng Coolmate linh hoạt hướng đến không gian mở được trang bị đầy đủ tiện nghi gồm: Khu vực ăn trưa, kệ đồ ăn vặt, khu vực thư giãn, giải trí (chơi game, xem phim, đọc sách...).

- Thúc đẩy văn hóa đọc sách bằng việc tài trợ sách và tổ chức các chương trình liên quan đến sách.

- Các hoạt động nội bộ được tổ chức phong phú, đa dạng theo tuần/tháng/quý dù bạn làm việc tại nhà hay trực tiếp tại văn phòng

Cách Thức Ứng Tuyển

